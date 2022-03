¡Súper guerra en LAM! Cinthia Fernández le respondió a Estefi Berardi, quien la llamó "psiquiátrica": "Voy a..."

Cinthia Fernández apretó el acelerador y confesó que no dejará pasar por alto ciertas definiciones, que vertió en el plano público, Estefi Berardi sobre su persona, con algunos términos picantes e hirientes. Así que se abre un campo de batalla.

Todo se remite a lo que aconteció la semana pasada, dado que en el festejo del cumpleaños de Pampito, las dos panelistas coincidieron en el espacio y se evitaron, se esquivaron y quedó registrado la mala onda que fluía entre ellas.

Esos videos activaron el análisis de las rispideces, del origen de esta escasa simpatía. Parece que todo se remonta a opiniones de Berardi respecto a Cinthia y en el contexto de las acusaciones de la morocha contra su exmarido Matías Defederico.

La nueva angelita, que disfruta de una visibilidad que antes no gozaba, saltó a Twitter y le tiró nafta a Fernández: “Bloquear es de cobarde, si vos bloqueás y no das derecho a que otro te conteste... No mandes a Yanina Latorre o a Pampito. Vení y decime las cosas en la cara. Todo lo hace televisivo”.

El aire se cortaba con un cuchillo en esa celebración en lo de Pampito. Por eso los followers de ambas querían conocer más detalles sobre cómo seguirá la historia, si continuará con recriminaciones en el plano público o si podría trasladarse a otro tipo de instancia.

En un feedback con sus seguidores, Cinthia sintió la necesidad de salir a aportar su postura, a emanar su opinión sobre Berardi y confirmó que no se quedará con los brazos cruzados, que algo ya alcanzó un hastío en su interior y que piensa en ejecutar algunas acciones.

En la mañana del lunes, Fernández se grabó en su Instagram con un par de stories sobre este enfrentamiento y expresó: “Este tema lo voy a responder una sola vez, cuando no respondo es porque acciono por otra vía, ya lo saben”. ¿A qué se refiere con otra vía? Todo indicaría a una iniciativa en lo legal.

En ese descargo, Cinthia continuó con la descripción de la palabra que más la enfadó que utilizó Berardi y contó el motivo para no saludarla en lo de Pampito. “No voy a saludar a una persona que me dijo dos veces psiquiátrica lo dijo en una nota. Mandé a cortar la parte en la que me vuelve a decir psiquiátrica”.

Enojada, cansada y con la pulsión de especificar lo que considera de la nueva angelita, Cinthia redobló: “Una persona que me injuria, que dice mentiras sobre mi, que hace un hostigamiento notable, es por eso se termina el tema aca”. Además aseguró que Estefi pretende ganar exposición a costa de ella: “Porque no voy a participar, no voy a inflar a una persona por prensa”.