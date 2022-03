¡Tremendo! El video de Cinthia Fernández negándole el saludo a Estefi Berardi

Hace algunos días atrás, Cinthia Fernández y Estefanía Berardi vivieron un fuerte enfrentamiento vía Twitter. Se decía que el motivo de aquel cruce es que a la ex angelita no le gustaría el rol que ocupa la rubia en el nuevo LAM de Ángel de Brito en la pantalla de América TV y por eso aseguró que “la inflan”.

“¿Por qué te molesta que me inflen? Yo deseo que crezcas cada vez más. Ojalá llegues más lejos aún. ¡SOS talentosa! No envidio el progreso del otro. Lo celebro. Y mucho más, entre mujeres”, fue la respuesta que le dio la panelista de Mañanísima a la figura de Momento D.

Quizá la bailarina está celosa de la ex Combate, sintiendo que de cierta manera viene a reemplazarla o desplazarla. Pero horas después fue Estefanía Berardi quien se encargó de contar la verdad sobre el origen del conflicto con Cinthia Fernández.

“Tiene problemas personales conmigo, de antes. De cosas anteriores, pendientes. A mí lo que me molesta es que te dice a vos, se lo dice a Yanina (Latorre), se lo dice a todos menos a mí para que esto salga en televisión. Yo cuando me equivoqué y estuve mal con ella le mandé un mensaje por privado. Todo escándalo en televisión, hablemos”, contó la panelista de Carmen Barbieri sobre sus pelea con la ex angelita.

“A ella le molestó que cuando hicimos el tema de la violencia de género con Matías Defederico, sintió que Estefi fue muy dura con ella y quizás se puso más del lado de Matías que el de ella”, sumó Pampito para entender un poco más el contexto.

Pero Estefanía no se quedó con eso y agregó: “A Yanina le dijo otra cosa. Que cuando yo dije que tenía el audio de ella con el tema de Pastilla, como que yo la estaba amenazando. Es un audio que no mostré, que no voy a mostrar y que yo no saqué el tema. Dije que lo tenía porque me insistían. Pero quedate tranquila que no lo voy a mostrar”.

Seguido de toda esta explicación, Cinthia Fernández decidió bloquear a Berardi en Twitter. “Me bloquea, pero después reclama en televisión los temas pendientes que tiene conmigo. En vez de llamarme y decírmelos de frente. Seguramente si lo harías, te lo podría contar, lo entenderías y me pedirías disculpas”, le recriminó su colega.

Pero eso no fue todo. Las dos figuras de televisión se cruzaron en vivo y en directo en una celebración privada y la mamá de Charis, Bella y Francesca le negó el saludo. El momento fue capturado por las cámaras, compartido vía Twitter y el mismo Ángel de Brito lo publicó.

Esto dejó en evidencia que de parte de Cinthia Fernández no hay ánimos de arreglar la situación. Lo difícil de todo esto es que el medio es chico y entre colegas, dado que las dos figuras se desarrollan como panelistas, se pueden volver a cruzar en más de una oportunidad.