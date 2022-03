Quién es el novio de Estefi Berardi, la nueva angelita de LAM

La ruptura definitiva de su matrimonio transformó a Jorge Rial en tendencia y sobre todo activó en su interior una necesidad de confrontar por doquier, así abrió un sinfín de frentes de batalla con peleas públicas con personajes de toda índole.

Dentro de sus nuevos “enemigos”, el creador de Intrusos posicionó a Estefi Berardi, la nueva angelita de LAM, a quien le disparó con su origen en los medios y aseguró que utilizó como mecanismo la construcción de una relación furtiva con un productor televisivo.

Ante semejante acusación, sin pruebas, la panelista se tomó un tiempito para responder en el ciclo de Ángel de Brito. "Por eso, no me conoce. Yo tengo novio. Y él dice que una mujer solo crece por poner su cuerpo. Tampoco es tan fácil esta profesión. No es que por acostarte con alguien, te van a dar un lugar", exclamó.

Así, Berardi acudió a un contraataque de ironía contra Rial y sin pelos en la lengua expresó: “Está bien que no me conozca. Lo tomo como de quién viene. Yo tampoco lo conozco, pero lo estoy conociendo escuchando las cosas que dice de todo el mundo. Barbaridades, que me parecen un horror".

Claro que igualmente se abrió la incógnita sobre cómo es su estado amoroso. Por eso, Ángel le indagó: “¿Quién es tu novio?". Así llegó la revelación sobre cómo es su pareja, por eso Estefi soltó: "No es del ambiente. Es un desconocido".

Todas las angelitas se abalanzaron para conocer más detalles, lo que obligó a Estefi a profundizar: "Se llama Mauricio. Se dedica a la política". Y para concluir con el asedio, la mediática terminó por reconocer que es el subsecretario del Gobierno de la Ciudad, Mauricio Colello.

Evidentemente todo marcha viento en popa para esta joven que irrumpió en los últimos meses desde sus informaciones picantes, acusaciones contra famosos, el análisis de los indicios en las rede sociales. Sus compañeras de LAM la felicitaron por su novio y ella confesó cómo lleva esta exposición: "Me re banca. Le encanta lo que hago y me felicita".