Tremenda información sobre Cinthia Fernández y Pasti, su amante, que desmiente lo dicho por ella: "Tengo un audio...."

Cinthia Fernández está envuelta en una serie de rumores sobre su separación con Matías Defederico, quien en ocasiones anteriores manifestó: “Nos separamos por los cuernos que ella me metió con su compañero Pasti”. A partir de esta confesión, surgieron distintas versiones sobre el hecho que la implica.

La madre de Bella, Charis y Francesca no dudó ni un segundo en salir a defenderse de las palabras de su ex. Ante los dichos sobre su supuesta infidelidad con el músico Franco Friguglietti, más conocido como Pasti, la bailarina reconoció haber tenido un chat con él pero que sólo fue una trampa para separarse de su marido del momento.

Sin embargo, y a pesar de sus declaraciones, los rumores siguieron y distintos periodistas afirmaron tener pruebas sobre el hecho en cuestión. Una de ellas fue Estefi Berardi, panelista de “Mañanisima” quien dijo: “Tengo un audio donde Cinthia reconoce la infidelidad, pero no lo voy a mostrar públicamente”.

Así mismo, sentenció: “Yo tengo un audio en donde Cinthia dice todo lo contrario a lo que está diciendo. No lo voy a poner porque no tengo nada contra ella, ni quiero tomar partido". Y como respuesta a este misterio, su compañera de panel, Carmen Barbieri, respondió: “¿Para qué lo dijiste entonces? No se dice tengo algo y después no se muestra. Yo no te creo".

Y si hay alguien que sabe cómo se maneja el mundo mediático es Carmen, por tal motivo lanzó toda tu artillería contra Berardi para que de a conocer la información que confirma la infidelidad de Cinthia Fernández a Matías Defederico.

El tercero en cuestión en toda esta polémica también salió a hablar sobre el tema días atrás, y sobre ello manifestó que toda esta historia resurgió por haber intercambiado mensajes con la modelo hace muchos años atrás, pero que nada de lo que se está diciendo tiene un gramo de realidad.

Pero todo esto sigue dando que hablar, y los periodistas no paran un segundo de buscan testificaciones. Se estima que todo esto fue una jugada de la panelista para lograr ponerle fin a su relación de ese momento, generando un acontecimiento que nunca existió, sólo para darle motivos para el divorcio a su ex pareja.

Entre tantas versiones, resulta difícil seguir un hilo. Pero los que tienen la última palabra son los implicados, con tres versiones diferentes. Fernández y Pasti defendiéndose de las acusaciones y Defederico asegurando que la infidelidad existió.