El escandaloso video de Matías Defederico que hizo estallar de furia a Cinthia Fernández

Si las cosas entre Cinthia Fernández y Matías Defederico siempre estuvieron ásperas por el incumplimiento de las responsabilidades económicas del jugador para con sus hijas, todo empeoró al arrancar el nuevo año.

A puro escándalo, con acusaciones cruzadas, guerra en las redes, insultos y más violencia, el enfrentamiento de la ex angelita con el deportista recrudeció a partir de la noche del 31, cuando Cinthia quedó aterrada al ver a su ex tomando alcohol en unas stories de Instagram, en una fiesta en la que estaba con dos de sus hijas.

Y, al notar que Defederico no le contestaba los mensajes, la morocha agarró el auto y fue a buscar a sus mellizas Charis y Bella, que habían querido pasarla con el papá. Según sostuvo Fernández, el contenido en las redes era alarmante y le hizo temer el peor escenario con sus nenas en el medio.

Pero, ¿qué fue lo que vio Cin que la asustó tanto? Hoy, en Mañanísima develaron el misterio al mostrar al aire el famoso video en la fiesta que organizó Tamara Alves en su casa. "Se lo ve a Defederico chapando con la novia", dijo Pampito al detallar lo que Alves publicó en sus historias de Instagram aquella noche.

"Tamara Alves había dicho que era una reunión familiar y que no había alcohol. Pero ahí hay alcohol", dijo además el panelista, a lo que su compañera Estefanía Berardi, haciendo de "abogada del Diablo", indicó, pese a que el hombre aparece con un vaso todo el tiempo: "Igual, ahí no se lo ve a Matías Defederico tomando alcohol. Chicos, yo no veo alcohol. Yo no vi nada en la mano".

Más allá de si hubo o no derrape, luego llegaría un comunicado de Fernández que señalaba que su ex marido aparentemente no tiene el registro de conducir en regla. “Defederico fue suspendido y no podrá conducir por 180 días porque desaprobó la evaluación psicofísica de aptitud para conducir", indicó Pampito. ¡Flojo de papeles