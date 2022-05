La increíble costumbre argentina que Ester Expósito adoptó gracias a Nico Furtado, su novio

Ester Expósito es un nombre que en la actualidad y desde hace meses viene pisando fuerte en las redes sociales y en los medios internacionales. La actriz logró llegar a su punto de fama más alto cuando encarnó el papel de La Marquesita en la exitosa serie española Elite.

Carla Rosón Caleruega era una estudiante de La Encinas que venía de una familia adinerada y que en busca de atención conoció a varios hombres que marcaron su vida. Si bien el personajae de Ester ya no forma parte de la tira de Netflix, sigue siendo recordado por los fanáticos como uno de los más icónicos.

Con el paso del tiempo Expósito se fue ganando el puesto de ser la más linda de España. Fue así que los seguidores en sus redes sociales aumentaban cada vez más rápido llegando a los 29, 1 millones que acumula hoy en su cuenta de Instagram. Fueron varios artistas internacionales quienes intentaron conquistarla.

Sin embargo, fue Nicolás Furtado quien logró robarlo el corazón a la española más linda. Los actores se connocieron en Madrid cuando el uruguayo se encontraba en el viejo continente por cuestiones laborales. Las fotos entre los tórtolos comenzaron a aparecer y se confirmó su relación con una romántica foto en la playa.

Furtado durante una entrevista habló sobre su su vínculo con Expósito y Madrid: "Madrid es una ciudad que me gusta mucho. España en general me encanta y también el nivel de producción que hay es muy interesante así que por eso estoy acá. Cosas tan personales prefiero no hablar, pero gracias por preocuparte. Estoy feliz":

El romance entre Nicolás y Ester parece ir de maravilla ya que no solo visitaron Uruguay donde ella conoció a la familai de su novio, sino que ahora están en Argentina, la primera vez de la española en el país. Cuando llegaron al aeropuerto una periodista intentó charlar con ellos, pero optaron por el silencio.

Hace algunas horas los famosos sorprendieron a sus millones de fanáticos cuando Ester Expósito posteó desde su cuenta de Instagram una foto donde se ve el fernet que su novio le preparó en dos botellas cortadas. Como si fuera poco, Furtado llevó a La Marquesita a un recital de La Renga. Los comentarios no tardaron en aparecer celebrando las costumbres que adoptó la rubia.