Estos son los novios famosos que tuvo Ester Expósito

Ester Expósito tuvo la fortuna de conocer el éxito de la noche a la mañana. Sin embargo, tiene tan solo 22 años y pareciera que ha estado toda una vida en la pantalla. Hacemos un repaso de algunos de sus novios famosos.

Muy reservada: Ester Expósito prefiere el silencio

La mayoría seguramente la reconoce a Ester Expósito por su destacado papel en Élite y es que allí demostró el gran talento que tiene. A comparación de muchas otras famosas, ella siempre ha preferido no hablar de su vida personal y mostrar sus rutinas de ejercicios o las propuestas laborales. Por ende, habitualmente no comparte mucha información acerca de sus relaciones en las redes sociales. Aunque, al ser una figura pública, desafortunadamente no puede mantener en secreto sus relaciones por siempre.

Así, es que se descubrió la lista de sus novios famosos, que han sido pocos, pero interesantes. Mucho más por su relación con uno de los mexicanos favoritos de la audiencia, el actor Alex Speitzer. Aunque su vida amorosa no sea lo que más importa, en esta ocasión se sabrá si la española, a lo largo de su carrera, ha roto muchos corazones.

Ester Expósito y sus novios famosos

El primer novio famoso que se le conoció fue Álvaro Rico. A partir de la primera temporada de Élite, Ester Expósito y su coprotagonista, que en ese momento interpretaba a Polo en la serie, fueron vinculados. Oficialmente comenzaron a salir ese mismo año, pero desafortunadamente fue una relación que no duró demasiado ya que terminaron en 2019. Tas salir durante dos años, quedaron como buenos amigos. Incluso, todavía se siguen en Instagram.

A Alejandro Speitzer lo conoció cuando él viajó a Madrid para comenzar a grabar Alguien tiene que morir, la miniserie de Manolo Caro que se estrenó en Netflix el año pasado. Se conocieron en el set, comenzaron a seguirse y a darse likes en sus redes sociales. Además, se mostraron como si nada paseando por las calles de Madrid y viajando por otros lugares cercanos. Luego de algunos meses de rumores, la pareja finalmente oficializó la relación a mediados del 2020.

Desafortunadamente, para quienes amaban esta parejita, el amor parece que se extinguió durante la pandemia y en 2021 comenzaron nuevos rumores de una separación. Pese a todas las especulaciones, ninguno de los dos confirmó nada, pero con el tiempo, fue más que obvio que habían terminado.

Aunque a la actriz española se la ha llegado a vincular con varios hombres, incluido Rauw Alejandro y Sebastián Yatra, pero ninguno de ellos fue cierto. Finalmente encontró un nuevo amor, se trata de Nicolás Furtado, el joven actor que está las mirada de todos por su excelente actuación en El Marginal.

Esta relación por fin se confirmó a finales del 2021. Se cree que la relación sigue viento en popa, pero ninguno de los han compartido muchos detalles de su romance y mucho menos se han mostrado juntos en las redes sociales. Eso sí, se siguen, se dan likes y hasta se desean buenos augurios en sus proyectos. Así es que se vio el comentario de Ester en una de las últimas publicaciones del joven actor donde anunció la quinta temporada de El Marginal.

De todos sus novios famosos. ¿Cuál es tu preferido?