Estas fueron las seis películas más vistas de Netflix en la semana

Netflix continúa renovando su catálogo de películas y series. Cada mes, el gigante de streaming propone nuevos contenidos para sus suscriptores con el objetivo de seguir siendo una de las plataformas de contenido virtual más elegidas en el mundo.

En este sentido, y antes de renovar su cartelera como sucede todos los meses, fueron anunciadas las seis películas más vistas después de sus respectivos estrenos.

The in Between (Entre la vida y la muerte)

Entre dos mundos narra la historia de un romance sobrenatural dentro de una línea fantasmal similar a Ghost pero en el terreno adolescente. ¿Cómo puedes superar la muerte de tu pareja cuando aún estás descubriendo quién eres?

Tessa (Joey King) es una joven que ha crecido en casas de acogida y cree que no merece vivir su propia historia de amor... hasta que se enamora de Skylar. Después de sobrevivir a un accidente automovilístico que se cobró la vida de su novio, la adolescente lleva un enorme cargo de conciencia y se obsesiona creyendo que su fantasma está intentando contactar con ella desde el otro mundo. Tessa tratará de buscar por todos los medios una forma de comunicarse con Skylar y hablar con él una última vez antes de despedirse para siempre.

Choose or die (Elige o muere)

Isaac y Kayla son dos amigos que estudian en la universidad y están al borde de la ruina. Un día descubren que hay un premio de un viejo videojuego de los años 80 valorado en 100 millones de dólares. Tentados por el botín, la pareja dedicidirá probar suerte y reiniciar de nuevo este misterioso juego. Sin embargo, una vez comienzan a jugar el artefacto les traslada a otra dimensión totalmente surrealista donde más que jugar por ganar un premio, deberán jugar para salvar sus vidas.

A Score to Settle (Ajuste de cuentas)

Frank Carver es una una persona que integró una mafia y pasó 19 años en una cárcel por una crimen que no cometió. En ese largo tiempo adentro de la celda, realizó una lista con todas las cosas pendientes que le quedaron por cumplir como ver crecer a su hijo, forjar una relación con él y a la vez, vengarse de los capos de la mafia que permitieron la condena.

Los números de esta producción son espeluznantes: en su primera semana en la cartelera sumó 9.750.000 millones de horas de visualización. El elenco de esta película lo conforman Nicholas Cage, Bailey Coppola y Karolina Wydra.

Furioza

Un suceso del pasado separa el destino de tres amigos. Años después, en la vida de David (Mateusz Banasiuk) vuelve a aparecer Dzika (Weronika Ksiazkiewicz) -antaño el amor de su vida, ahora una experimentada policía- y le hace una oferta que no puede rechazar: o se convierte en informante de la policía, o su hermano (Wojciech Zielinski) irá a la cárcel con una condena de larga duración.

La fierecilla indomable

Una joven científica llamada Kaska (Magdalena Lamparska), abandona Estados Unidos tras una ruptura amorosa y regresa a su pueblo donde se encontrará con su hermano que quiere manipularla para vender unos terrenos de la familia. Para hacerlo, el personaje de Jedrus contrata a un hombre llamado Patry para que la seduzca y enamore a Kaska.

Yaksha: Operaciones despiadadas

El veterano actor de cine Sol Kyung-gu es conocido como el apodo de Yaksha, un despiadado líder encubierto en operaciones secretas de orden internacional que opera en Shenyang, un centro geopolítico del norte del continente asiático, donde está constantemente rodeado de espías. Este film acumuló 16.3 millones de horas vistas.