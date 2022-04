La categórica respuesta de Mirtha Legrand cuando le preguntaron si vuelve a la televisión con Juana Viale

Este sábado, Mirtha Legrand dio más detalles sobre su próxima vuelta a la televisión. La diva aclaró que todavía no firmó contrato, pero ya tiene planes para su esperado regreso. Por otro lado, descartó la posibilidad de trabajar en dupla con su nieta, Juana Viale.

En diálogo con un móvil de Implacables (El Nueve), cuando le preguntaron a la legendaria conductora si ya habló con su producción, ella respondió: “No, no, la semana que viene”. Además, contó que todavía no se imagina quiénes serán las figuras seleccionadas para su primer programa de esta temporada.

Luego, Mirtha Legrand aportó un importante detalle cuando le consultaron si el ciclo irá todas las semanas o tendrá un especial una vez por mes. “Todas las semanas, los sábados”, expresó la figura de El Trece.

Frente a la pregunta de si compartirá la conducción con Juana Viale, la diva respondió con un categórico y enfático: “No, no, no”.

Por otro lado, Legrand no explicó que pasará con las emisiones de los domingos, ni tampoco el rol de su nieta en el ciclo durante este 2022. “Con Juana no hablamos de trabajo, es tan amorosa que me dice ‘abuelita, te quiero’ solamente, y la semana que viene voy a ir a su cumpleaños, por supuesto”, expresó Mirtha en alusión al cumpleaños número 40 de Juana que será el próximo 15 de abril.

Hace algunos días, la conductora también había hablado con LAM (América). En esa oportunidad, cuando le señalaron que tanto ella como las otras dos máximas figuras de la televisión argentina, Susana Giménez y Marcelo Tinelli, tampoco han confirmado la fecha de su regreso, Mirtha Legrand se encargó de subrayar: “Ya vamos a estar, yo voy a estar, en lo que a mí respecta te puedo decir que voy a estar”.