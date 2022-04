La calentura de Luciano Castro contra Luis Ventura por vincularlo con Fortabat: “Tengo dignidad y no…”

Una teoría que se disemina por los aires, una versión que se instala y que como sustento solo posee una transmisión oral de un probable hecho de décadas atrás, sin una prueba ni un documento constate. Luciano Castro cayó en las redes de un chimento que lo perjudica.

Todo se remonta a un periodo añejo, cuando el actor apenas salía de la adolescencia e ingresaba con fuerza al mundo de la televisión, con esa incursión en Jugate conmigo, donde generaba suspiros por doquier con tu personalidad y sobre todo su belleza.

Resulta que Luis Ventura se arrojó a lanzar un dato impresionante, que engloba una situación sensible, porque refiere a un mecanismo extraño en el que Luciano oficiaba de una especie de objeto de compañía de una de las mujeres más poderosas del país.

A partir de lo que contó el panelista en A la tarde, Castro recibía una suma estrafalaria de diez mil dólares para juntarse a tomar el té con Amalia Fortabat, nada más y nada menos. Una información escándalosa, que hasta el momento nunca se había escuchado.

Ventura tomó aire y narró: “Él hacía un programa, en esa época tenía 19 años. Amalita (Fortabat) lo mandaba a buscar con su chofer cada quince días y le pagaba 10 mil dólares por cada tarde en las que iba a tomar el té”. Inmediatamente causó furor y estupor.

Lejos de obviar semejante posibilidad, Castro tomó el toro por las astas y se comunicó con Luis para transmitirle su enojo, su indignación y sobre todo para refutar semejante versión. Evidentemente, un llamado que debe haber distado de la armonía.

El comunicador tuvo un gesto loable al reconocer, al otro día, y en el programa de Karina Mazzoco el contenido de ese diálogo y a pesar de no admitir que la información era falsa, al menos pudo brindar sus disculpas de manera pública, tanto al novio de Flor Vigna como a los espectadores.

“Ayer, después del programa, Luciano Castro se comunicó conmigo. Estaba muy molesto. Tuvimos un comienzo de diálogo ríspido, sin perder las formas ni tampoco la educación. Un Luciano Castro que me dijo: ‘Luis, nunca tuve la posibilidad de conocer a Amalita Fortabat’”, explicó.

Para justificar su accionar, Luis expresó: “A mí me llegó la información de alguien vinculado a los medios, alguien que no solo me dio la información de ayer, sino otras en las que en la mayoría tuvo certidumbre y precisión". Y cerró: "Pero en este caso, le quiero pedir disculpas a Luciano Castro y a toda su familia. Tengo dignidad para pedir disculpas cuando corresponde".