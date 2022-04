Luciano Castro contó qué sintió cuando Flor Vigna rechazó ser su novia: "Me quise..."

Los primeros meses de su noviazgo, Luciano Castro y Flor Vigna jugaron a las escondidas con los medios. Los dos son muy buena onda con las revistas y programas del corazón, pero querían estar bien seguros antes de dar a conocerlo “todo” porque los dos venían de romper muy poco tiempo antes con Sabrina Rojas y Nico Occhiato.

Sin embargo, cuando se confirmó la información, los dos decidieron mostrarse juntos y contar todo lo que les pasó. El tiempo transcurrió y, por suerte, los dos decidieron seguir por la misma senda, lejos del divismo de muchos de los famosos nacionales.

Hoy, Castro y Vigna mantienen una de las relaciones más transparentes y admiradas por todos. Hace unos días, la bailarina dio una entrevista y sorprendió con las declaraciones sobre Occhiato, su ex: "No había descubierto nada del sexo y Lucho me enseñó otra conexión. Era muy virga. Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía".

Por supuesto que habló de Luciano Castro y cómo fue que se pusieron de novios: "Fue con él que le pedí que fuese mi novio. En realidad, Lucho me lo había propuesto cuando yo aún no estaba lista. En una conversación me tiró: ´Te lo digo a vos, que sos mi novia...´. Y lo paré: “No, no. Yo no soy tu novia’".

Fue entonces que Vigna contó: "Entonces me retrucó: ´¿Pero querés serlo?´. A lo que le respondí: ´Mirá, yo todavía necesito un par de horas más conmigo, con mi soledad, con mi espacio. Un tiempo más para entenderme´. La gran crisis existencial de mi vida había sido por amor. Y me faltaba un respiro”.

Cuando Flor se sintió lista, ella le hizo la gran pregunta a Luciano: "Cuando sentí que ya era el momento, dos meses después, le escribí una serie de cartitas con frases que solemos decirnos siempre, y las distribuí por toda la casa. Al final del camino estaban los anillos. Entonces le pregunté: ´¿Querés ser mi compañero de disfrute?’. Y me dio un ´Sí´ muy seguro. Y nos pusimos de novios. Pero con este lema: el de disfrutar".

Ahora fue Castro el que habló con LAM y contó cómo fue ese momento en el que recibió la propuesta de Flor y cómo fue también cuando Vigna lo rechazó: "Cuando empezamos a andar, me enganche y enseguida re boluda le propuse ser novios y me dijo que no. Yo en ese momento le dije 'no, obvio, no es importante'".

Y cerró: "Un tiempo después me pidió ella que sea su novio y todo fue distinto. La sensación fue entre ridícula y triste. Me sentía como un payaso, es muy difícil pedirle a alguien que sea mi novia".