El tajante mensaje que aclara los tantos sobre la supuesta renuncia de una de las panelistas de LAM

Este jueves, Ángel de Brito se encargó de compartir un tajante mensaje sobre la supuesta baja de una de sus panelistas de LAM (América). El conductor decidió tomar cartas en el asunto tras la acumulación de rumores sobre la presunta renuncia de una de sus "angelitas".

Si bien en más de una oportunidad, Nazarena ha insinuado incluso frente a cámaras abandonaría LAM, y luego de darse a conocer nuevos proyectos laborales de la artista, circuló la versión de que su deserción.

Sin embargo, Ángel de Brito aclaró los tantos de manera contundente. “Falso. NAZARENA sigue en #LAM @AmericaTV”, escribió en su cuenta de Twitter junto a la nota de un portal que titulaba: “Los verdaderos motivos por los que Nazarena Velez abandona LAM”.

En las notas que trascendieron durante este jueves, se indicaba que la actriz dejaría LAM para dedicarse a hacer teatro y giras por el interior del país.

En varias ocasiones, las compañeras de Nazarena Vélez le han reclamado al aire su escasa participación en el programa. De hecho, Ángel de Brito ha ironizado sobre la posibilidad de sacar algún tema relacionado con Fede Bal para que la panelista reaccione.

A su vez, Nazarena expresó recientemente a través de las redes sociales su incomodidad ante la feroz pelea entre Yanina Latorre y Ana Rosenfeld en LAM. Para remarcar que no está interesada en confrontar, la artista les dijo a sus seguidoras: "Lo que me sorprende es qué ganas que tienen muchísimas de que me pelee con Yanina. ¡Qué pesadas! Hoy hasta me mandaron un video de hace un par de años, Yanina hablando de Barbie, para que yo prenda mecha. Pero qué pesadas. Lo peor de todo es que era lo obvio, lo que estaban esperando, 'estas son dos son dos sacadas, se van a matar...'. Ven que nos reímos, que nos divertimos, que no nos tiramos mie... y están buscando eso".