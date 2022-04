Sorpresiva renuncia: una panelista de LAM abandona el programa

Las últimas semanas de LAM han estado eclipsadas por el fuerte enfrentamiento que vienen protagonizando Yanina Latorre con Ana Rosenfeld. Por eso la inesperada noticia de la renuncia de otra de las panelistas del ciclo conducido por Ángel de Brito sorprendió a todos.

Se trata de Nazarena Vélez. La actriz explicó los motivos de su sorpresiva decisión. Según reveló Nazarena, ella tenía un contrato firmado por un mes, el cual se extendió hasta abril. Ahora, cuando finalice, decidió no renovarlo porque tiene otros proyectos laborales. Su intención es volver a producir teatro y realizar varias giras por el país.

"Vos me contrataste por un mes, marzo. Me quedo hasta fines de abril. Me re quedaría todo el año, pero tenía planeado hacer cosas de teatro", aseguró la actriz para dejar en claro que no hay ningún tipo de problemas con sus compañeras ni la producción.

"En el mientras tanto, vamos a ir rotando de angelita, a partir de mañana. Se van a enterar al aire. No anden preguntando. Van a venir excompañeras", agregó Ángel sobre la mecánica que seguirán de ahora en más.

El dramático relato de Nazarena Vélez al recordar a su ex marido

Todo comenzó cuando repasaron la cena que organizó Yanina por su cumpleaños, de la cual dos angelitas faltaron con aviso: Rosenfeld y Nazarena. En el momento de detallar los motivos de su ausencia, Nazarena explicó que se cumplían ocho años del suicidio de su ex marido Fabián Rodríguez, y quería empezar el día con Thiago, el hijo que tuvieron juntos.

En diálogo con Ángel de Brito, Nazarena recordó aquel día. "No me lo esperaba, muy doloroso”, recordó la actriz que en ese momento se encontraba en Miami. "Tuve que hacer mucho esfuerzo para no volverme loca. Un suicidio es un suicidio, el único que sabe la verdad es él. Después hay hipótesis. Pero obvio que había un porqué, y un montón de cosas que no pudo enfrentar", agregó sobre los motivos económicos que llevaron a Fabián a tomar semejante decisión.

"Estuve a punto de ser alcohólica. Me tomaba tres litros de vino por día, en su oficina, buscando papeles. Y yo que tengo una tendencia a lo adictivo veía que esto iba a terminar mal", reveló con crudeza. "Me ayudaron mucho mis hijos, si no tengo los tres nenes no sé qué pasa", reconoce sobre el apoyo de su familia.