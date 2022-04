Denise Dumas rompió en llanto tras ser eliminada de MasterChef Celebrity

Este domingo es la final de la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe) y en el último tramo del popular certamen de gastronomía, Denise Dumas quedó eliminada y rompió en llanto frente a cámaras.

De esta manera, la conductora no logró imponerse sobre sus rivales en el desafío, Tomás Fonzi y Vicky "Juariu" Braier. Los participantes tuvieron que preparar tres platos clásicos de la cocina francesa.

Al ganar Fonzi una instancia previa que consistió en el beneficio de elegir cuál opción preparar al lograr hacer la mejor tostada francesa en diez minutos, comenzó la contienda en la que Denise Dumas fue la perdedora.

Si bien la conductora y sus compañeros lograron terminar a tiempo sus propuestas para presentarlas frente al jurado de MasterChef Celebrity, Dumas no logró convencer con su tarta.

Por ejemplo, Donato de Santis remarcó que la masa quedó apelmazada, mientras que Damián Betular sentenció en dirección contraria: “Si cierro los ojos y la como es perfecta porque los sabores están muy elevados, muy correctos”.

A la hora de la definición, los expertos de MasterChef Celebrity primero le anunciaron a Tomás Fonzi que se convertía en el segundo semifinalista junto a Mica Viciconte.

Luego llegó la hora del veredicto. “Quien se va esta noche es Denise Dumas”, expresó Betular. En tanto que muy conmovida, Denise Dumas comentó: “Llego al final de algo maravilloso, estoy feliz de la vida. Arriesgué todo lo que quería arriesgar, me reconocieron un montón de cosas, así que me voy realmente emocionada y contenta. Uno llega hasta donde puede llegar, no me faltó nada, es un montón, nunca en mi vida creí llegar hasta acá”.

Finalmente, al dejar su delantán blanco Dumas expresó entre lágrimas: “Esto es mucho más que un certamen de cocina, y me voy llena de recuerdos y lecciones para mi vida. Los quiero mucho de verdad, me voy llena”.