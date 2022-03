Telefe tomó una contundente decisión sobre la continuidad de Denise Dumas

Flor de equipo sigue generando varios dolores de cabeza a Telefe. Tras la renuncia a la conducción de Florencia Peña, fue Denis Dumas quien tomó las riendas del programa hasta que los directivos del canal encuentren el nombre indicado y definitivo.

Ahora, fue Ángel de Brito quien reveló que la modelo seguirá siendo la conductora por más tiempo del que se había previsto: "Denise Dumas seguirá al frente de 'Flor De Equipo' diez días más. Se retrasa la llegada de Georgina nuevamente", expresó el periodista en su cuenta de Twitter. Todo parecía indicar que Georgina Barbarossa asumiría desde el próximo lunes la conducción del ciclo de Telefe.

Días antes de la salida de la actriz, desde Intrusos (América TV) informaron sobre la reacción que habría tenido Nancy Pazos al enterarse que la modelo sería la persona elegida para el reemplazo. "A mí me dijeron que en maquillaje entró y dijo: 'De esa inútil, ¿yo panelista? ¡No!', contó Maite Peñoñori.

Luego, fue Marcela Tauro quien contó detalles de la mala relación que hay entre Nancy y Denise: "Llegó a los gritos al camarín diciendo que Denise Dumas era una inútil, que iba a renunciar si ella era la conductora. Está rebelde Nancy, se saca la cucaracha y bloqueó a los productores, salvo a dos. Con Flor está todo bien. Ella lo que no quiere es a Denise".

Tras las repercusiones de los rumores vertidos en los programas de chimentos, fue la propia Dumas quien salió a desmentir problemas con Pazos: "Ella me escribió cuando pasó esto que salió al aire, al toque me escribió. Yo no me hago cargo ni de lo que digan, ni de lo que hablen los demás", comentó la modelo.