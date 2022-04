La ola de memes que dejó la última eliminada de MasterChef Celebrity

En tan sólo días se podrá finalmente conocer al gran ganador de la tercera temporada de MasterChef Celebrity. Al igual que ya lo hizo Claudia Villafañe en la primera entrega y Gastón Dalmau en la segunda, un nuevo concursante se alzará con el premio mayor del reality culinario más visto de la pantalla chica.

El pasado domingo, a pasos de la recta final, quien se tuvo que despedir delante de las cámaras de Telefe fue Mery Del Cerro. Quienes quedaron como semi finalistas son Tomás Fonzi, Mica Viciconte, Denise Dumas y Juariu.

En la última emisión del ciclo, los concursantes debieron preparar en 60 minutos un plato que tuviera tuétano como ingrediente principal y agregarle un acompañamiento. "Se encienden las hornallas más famosas del mundo. Súper domingo en esta última gala de eliminación", anunció Santiago del Moro.

La actriz no logró cautivar al exigente jurado y antes de irse por la puerta grande, visiblemente emocionada, indicó: "Primero, agradecerles a ustedes, que fueron tres maestros para mí. Al principio entré subestimando un poco la cocina y creyendo que se me iba a hacer más fácil y la verdad es que no. Me lo tomé como una responsabilidad, como todo lo que hago y estudié y me preparé, y lo hacía en los momentos que tenía libres".

Y agregó: "Me llevó un gran aprendizaje de todos ustedes: de vos Santi como conductor, porque también me enseñás todos los días, de los chicos, de todos mis compañeros que son lo más, que lo dieron todo, y de toda esta producción maravillosa, que son lo más".

Finalmente, cerró: "Estoy muy contenta de verdad. Gracias, porque si hay algo que me pasó en MasterChef fue haber crecido como persona en un montón de aspectos de mi vida".

En Twitter, los fieles seguidores del certamen no se perdieron un minuto de todo lo que pasaba en la pantalla chica y llenaron la web de divertidos memes. Aquí te compartimos algunos de los mejores que están circulando en la red social del pajarito.