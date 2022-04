Cuál fue el gravísimo problema de salud que tuvo que enfrentar Natalia Lobo antes de su casamiento

Hace pocos días, Natalia Lobo se casó con Ariel Polaco, quien, según contó la actriz, le propuso casamiento en medio de un terrible momento personal que tuvo que atravesar debido a un problema de salud que la tuvo muy complicada en 2019.



“Con Ariel estamos juntos hace seis años y antes de que empezara la pandemia, en noviembre de 2019, fui al médico y tuve una situación difícil, que me asustó mucho. Me sacaron 25 centímetros de intestino. Fue una situación límite y podía estar bien o todo mal”, comenzó contando en diálogo con El Espectador, por CNN Radio Argentina.



De acuerdo al relato de Natalia Lobo, esta difícil situación fortaleció el amor entre ellos y el momento límite fue lo que terminó motivando a su flamante esposo a realizar la propuesta de casamiento por aquellos días.





“Cuando sentís la muerte cerca, te conectás más que nunca con la vida. Ari me acompañó y se asustó mucho. Me dijeron: ‘Vamos a abrir, hay que sacar 25 centímetros de intestino y ver qué pasa’”, recordó la actriz.



Días antes de entrar al quirófano y cuando aún transitaba aquella compleja instancia, llegó lo mejor para Natalia Lobo: Ariel Polaco le prometió que se casarían luego de superado su difícil momento de salud. Y cumplió.



“Yo le dije que sí. Lo abracé y fue un momento en el que sentí que la tierra se abría. Fue de mucha unión y potencia. Estuvimos muy unidos, me acompañó incondicionalmente y se quedó toda la semana conmigo en la clínica. Cuando el amor es verdadero, crece”, confesó.





“Luego arrancó la pandemia. Todos pensamos que iba a durar dos meses y fueron dos años de encierro. Nos sirvió para convivir y ver que sí, que funcionaba. A la distancia te das cuenta de que todo lo que sucede es perfecto. El año pasado, en noviembre, me dijo que lo hiciéramos. Somos gente grande, tenemos hijos, sabemos lo que nos gusta y elegimos estar con el otro sin perder uno mismo”, agregó.



Sobre la enseñanza que le dejó haber atravesado esa situación límite, Natalia expresó: “Estuvo bueno porque cuando te asustás, te das cuenta de que tenés que parar y hay cosas que tenes que escuchar”.