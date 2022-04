La tajante respuesta de Flor Vigna cuando le preguntaron si quiere ser mamá con Luciano Castro

La historia de amor entre Flor Vigna y Luciano Castro se fortalece a medida que pasan los meses, y si bien la influencer y el actor están en pareja desde hace menos de un año hay quienes ya insinúan que podrían agrandar la familia.

En este sentido, durante un ida y vuelta con sus millones de seguidores en la red Flor Vigna deslizó una tajante respuesta cuando le preguntaron sobre la posibilidad de ser madre.

“¿Es verdad que querés ser mamá?”, consultó un usuario. A lo que Vigna contestó categórica: “No, gracias. De tía estoy bien por muchos años”. Junto a su respuesta compartió una postal con su sobrino en brazos.

Sobre fines del año pasado, Flor Vigna había expresado en diálogo con un móvil de Intrusos (América), que todavía no era el momento para pensar en la maternidad. Por su parte, Luciano Castro comentó recientemente que ya tiene tres hijos, pero que no se cierra a la posibilidad de un nuevo integrante si su actual pareja se lo pide.

Además, sobre su actual relación con Castro, Vigna detalló: “Yo nunca me enamoré de alguien con hijos y siento que la vida me quiere enseñar algo. Yo venía tan loca de laburo y tan exigente, y toda la parte familiar me conecta con algo que es un re disfrute de vida y un cable a tierra”.

En los últimos días, Flor Vigna levantó revuelo al elogiar la performance de Luciano Castro en la intimidad, destacándolo como el hombre que le hizo sentir cosas que nunca antes había experimentado en ese plano, relegando así a un discreto segundo plano a Nico Occhiato.