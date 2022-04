En medio de la polémica por Granizo, los cordobeses destrozaron a Guillermo Francella por su tutorial para preparar un buen fernet

En medio de la polémica por Granizo, mientras el público se divide a favor y en contra del popular lanzamiento de Netflix, Guillermo Francella compartió un tutorial para preparar un buen fernet, pero los cordobeses no le perdonaron un detalle y lo destrozaron.

El conocido actor se dispuso a compartir su receta para lograr la emblemática bebida del centro de nuestro país, en sintonia con el hecho de que algunas secuencias de Granizo fueron rodadas precisamente en Córdoba.

“Les quiero contar que Granizo fue filmada gran parte en Buenos Aires, pero estuvimos diez días en la ciudad de Córdoba y me tomé un fernecito. Me gustó la preparación, cómo lo hacen, me metí y me quedé en las barras a ver cómo lo hacen”, contó Guillermo Francella en el comienzo del video.

Luego el artista usó una botella de plástico cortada al medio a modo de vaso y continuó: “Arrancan con el hielo, colocan varias piedritas y después me preguntan: ‘¿Qué va primero: el fernet o la Coca-Cola? El fernet”.

Francella luego detalló las medidas deslizando: “Hay gente que dice que con el 10, 15 por ciento, está bien. Se hacen los buenitos y después arrancan con el 20, 25... yo creo que no más del 30 por ciento”.

Mientras que sobre el tipo de bebida Cola a utilizar, si la Diet o la Zero, el protagonista de Granizo destacó: “Después me preguntan: ¿Qué Cola va: la Diet, la Zero? La que va es la regular, la normal. Le voy a poner un 70 por ciento”.

Sin embargo, lejos de conformar a los usuarios en las redes sociales, algunos fueron tajantes al ver el resultado del trago. Para muchos, al colocar la gaseosa Francella generó demasiada cantidad de espuma.

En este sentido, los grandes conocedores del fernet aseguraron que el artista no rebibiría la aprobación de algún cliente que le comprara ese trago en una barra en algún bar cordobés.

Por otro lado, otros cordobeses se indignaron al ver a un porteño preparando el tradicional trago en un video, lo cual también revivió la polémica por la actriz que hace de hija de Guillermo Francella en Granizo, que se hace pasar por cordobesa. “¡Pongan a cordobeses a hacer de cordobeses! Basta de porteños haciéndose pasar por cordobeses por favor se los pido. Unas ganas de hacerles la gran Will Smith me dio el tráiler”.