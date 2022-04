Tras el furor por Granizo, Guillermo Francella hizo un tutorial para preparar un "buen Fernet en Córdoba"

Desde que se estrenó Granizo, en Netflix, todo el mundo no deja de hablar de la película de Guillermo Francella. Esto ocurrió el pasado 30 de marzo, y desde allí las críticas han sido bastante severas con el multipremiado actor de larga trayectoria.

Sin embargo, eso parece poco importante al ex Casados con hijos y Pone a Francella, entre otros éxitos en la pantalla de Telefe. Desde el segundo día, el film está entre lo más visto de Netflix a nivel continental, y ocupa el número en la Argentina por muchos campos.

En modo promoción, ahora, Francella contó como hizo para aprender a preperar un buen fernet con cola, de su paso por la provincia de Córdoba, donde se desarrolla gran parte del film que lo tiene como protagonista en la piel del meteorólogo Miguel Flores, quien se considera “el infalible a la hora de pronosticar las condiciones climáticas”.

En esa provincia Argentina el fernet es la bebida típica (junto al vino con gaseosa), si hablamos de los mayores de 18 años. “Les quiero contar que Granizo fue filmada gran parte en Buenos Aires, pero estuvimos diez días en la ciudad de Córdoba y me tomé un fernecito. Me gustó la preparación, cómo lo hacen, me metí y me quedé en las barras a ver cómo lo hacen”, informó en el comienzo del video.

Para meterle más sentido local, Francella cortó una botella de gaseosa al medio para “convertirla” en vaso y relató: “Acá arrancan con el hielo, colocan varias piedritas, y después me preguntan: ‘¿Qué va primero: el Fernet o la Coca-Cola? El Fernet, claro”, contestó.

“Hay gente que dice que con el 10, 15 por ciento de Fernet, está bien. Se hacen los buenitos y después arrancan con el 20, 25... yo creo que no más del 30 por ciento”, explicó sobre la cantidad del preparado con alcohol que lleva el trago preferido por millones.

“Después me preguntan: ¿Qué Cola va: la Diet, la Zero? La que va es la regular, la normal. Le voy a poner un 70 por ciento. Es muy fuerte, muy fuerte. Así se hace un Fernet”, se sinceró.

En el final, Guillermo dijo cómo se sintió en el tiempo que vivió en esas tierras: “Me han atendido tan pero tan bien, disfruté tanto el lugar, la calidez que tienen, en Córdoba tengo algo muy puntual, fui muchas veces a trabajar, a hacer teatro. Hay una cosa afectiva, amorosa, toda la ciudad estuvo metida con nosotros”.