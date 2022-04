Qué pasó con el rating de Telefe en la última eliminación de MasterChef

MasterChef Celebrity entró en la recta final y muy pronto coronará a un nuevo participante. Los aspirantes a ser los grandes ganadores de esta tercera temporada son Denise Dumas, Juariu, Tomás Fonzi y Mica Viciconte. Para su tristeza, Mery Del Cerro quedó a pasos de la gran final del concurso de Telefe.

En la última emisión del ciclo del canal de las tres bochas, los concursantes debieron enfrentarse a una prueba para nada fácil: en una hora, preparar un plato que tuviera tuétano como ingrediente principal y agregarle un acompañamiento. Todos tuvieron contratiempos durante el reto, pero el de momento de mayor tensión se dio cuando Vicky Braier se tropezó al dirigirse a su mesa de trabajo.

Cuando llegó el momento de anunciar a quien se iba, el estudio se llenó de tensión. Como era de esperar, las lágrimas no demoraron en aparecer en el rostro de Mery cuando se supo la decisión del exigente jurado. Visiblemente emocionada, dedicó unas palabras frente a las cámaras y luego, salió por la puerta grande.

La última eliminada de MasterChef Celebrity

Delante del jurado, expresó: "Primero, agradecerles a ustedes, que fueron tres maestros para mí. Al principio entré subestimando un poco la cocina y creyendo que se me iba a hacer más fácil y la verdad es que no. Me lo tomé como una responsabilidad, como todo lo que hago y estudié y me preparé, y lo hacía en los momentos que tenía libres".

Continuó: "Me llevó un gran aprendizaje de todos ustedes: de vos Santi como conductor, porque también me enseñás todos los días, de los chicos, de todos mis compañeros que son lo más, que lo dieron todo, y de toda esta producción maravillosa, que son lo más".

"Estoy muy contenta de verdad. Gracias, porque si hay algo que me pasó en MasterChef fue haber crecido como persona en un montón de aspectos de mi vida", cerró y acto seguido, abrazó a cada uno de los presentes en el estudio.

Nadie quiso perderse la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity y esto se pudo ver en los altos números de rating que obtuvo Telefe. El mayor pico fue de 17,3 puntos.