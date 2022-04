Revelan cuándo fue el polémico comienzo del romance de Tini y De Paul: “La mujer de él estaba…”

Hace algunos días atrás, la aparición de las primeras fotos oficiales de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul como pareja desataron un verdadero escándalo. Si bien aquella relación era un secreto a voces, la confirmación oficial hace que se destapen otras interrogantes como la de cuándo comenzó el amorío.

Además, fue la ex mujer del futbolista, Camila Homs, quien se comunicó con el paparazzi que las tomó y le hizo una polémica confesión sobre lo que piensa de aquella relación.

“Camila me mandó un audio donde me dice que la está pasando mal, enojada no estaba, pero si estaba destrozada sentimentalmente. Tiene esperanzas que de Paul se canse de este rollo o pasatiempo, y tiene esperanzas de que vuelva con su familia, ya que la ha dejado con dos chiquitos”, contó el reportero que persiguió a Tini y Rodrigo durante mucho tiempo para obtener las postales.

Pero lo cierto es que más allá de lo que puedan trasmitir los medios, la verdad solo la conocen los protagonistas. Sin embargo, eso no quita que muchos se pregunten si efectivamente la estrella de Atlético de Madrid está realmente enamorado de la cantante argentina y si habría engañado o dejado a su mujer por ella, lo que daña mucho la imagen de la ídola teen.

Si bien fue Yanina Latorre quien confió que el romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul comenzó en octubre, cuando él ya estaba separado de Camila Homs, otros aseguran que habría sido la causante de la separación y que no todo estaba dicho entre los padres de Francesca y Bautista hasta que ella apareció en el medio.

“Lo que me dice una fuente es que, efectivamente, Tini y de Paul claramente se conocieron y empezaron a salir cuando él todavía estaba con Camila Homs”, fueron las palabras que utilizó Pampito para contar sobre esta versión.

“Es una mentira eso de que Rodrigo y Tini se conocieron después. De hecho, me dieron fatos más precisos que tiene que ver con la fecha de la mudanza de Italia a España”, sumó el periodista al respecto.

Para cerrar, el panelista de Momento D agregó: “Mientras Camila Homs estaba haciendo la mudanza de Italia a España, y estaba embarazada, en ese mismo momento o en esos días, fue cuando se empezaron a conocer y a tener algo de Paul con Tini”. ¡Qué fuerte!