Juana Repetto sorprendió con la transformación de su cuerpo, a diez meses de ser madre

Juana Repetto sorprendió a sus seguidores en la red al compartir imágenes que dan cuenta de la transformación de su cuerpo, a diez meses de ser madre. Lejos de mostrarse intacta a muy poco tiempo de dar a luz, como lo hacen otras famosas, la actriz se tomó casi un año para conseguir el peso que considera saludable.

“Lo prometido es deuda, tarde pero seguro, aquí mi antes y después de Belisario”, escribió en el epígrafe del posteo Juana Repetto. La artista explicó los cuidados que tuvo durante el embarazo. “Me ayudó a tener un ascenso mucho más saludable que el anterior, aparte de tener una psicóloga perinatal que nos contenía un montón y la nutricionista especializada en embarazos. Después me metí en un grupo de lactancia para poder ir volviendo a mi peso pero alimentándome adecuadamente amamantando”, explicó.

Juana Repetto compartió postales con el antes y el después de tener a su segundo hijo.

Luego, Juana agregó: “Durante ese proceso fui bajando de peso muy tranqui, sin presión, contenida por el grupo, pero sobre todo poniendo el foco en la calidad y cantidad de lo que consumimos. Pudiendo sacarme el chip del peso y de la balanza, que no me hacía del todo bien, me frustraba y demás”

A modo de siguiente paso, destacó: “Y así fue, cuando relajé me hice el taller de comida real y luego el tratamiento individual lo que me terminó de enfocar en lo importante. Comida real, hidratación, ejercicio (mi pata floja, pero siempre las nutrís recordándome lo importante que es para la salud y el complemento ideal para el descenso) y organización”.

Finalmente, Juana Repetto graficó: “Una vez que logré cuadrar todo eso no solo fue de gran ayuda para la alimentación de toda la familia, sino que también por consecuencia, vinieron los cambios físicos. ¡Casi sin darme cuenta! Hoy puedo decir que en casa adquirimos todos nuevos hábitos saludables. Comemos bien, todos podemos consumir los mismos alimentos, aumentamos el consumo de agua”, indicó. Por último, reconoció que hay algo en lo que aún está “floja”. Me estaría faltando la actividad física, que juro voy a por ella”.