El inesperado pedido de Justina Bustos a la China Suárez para trabajar en ATAV 2: "Le pregunté si..."

La actriz Justina Bustos formará parte de la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza y tendrá un papel muy especial en la nueva entrega: será la nieta del personaje de la China Suárez.



Si bien la China no estará en la segunda temporada, su personaje, La Polaca, seguirá vigente a través de Justina, quien se pondrá en la piel de Ana Pérez Moretti, que hará que el recuerdo de su colega continúe presente en la historia.





Sobre esta relación que tendrán los personajes de ambas actrices en la serie que fue un éxito en la primera temporada, Justina contó que tuvo conversaciones con la China al momento de armar su interpretación.



Según contó en el programa Socios del Espectáculo, Justina llamó a la China Suárez para hacerle un particular pedido con un objetivo claro: sentir más cerca a su personaje y poder conectarla al momento de las grabaciones.



“Va a estar presente La Polaca, en su recuerdo, en su personalidad. Anita es bastante mística, así que va a estar conectada con su abuela todo el tiempo”, contó Justina en Socios del Espectáculo.



Asimismo, reveló cuál fue el insólito pedido que le hizo a la China Suárez para tener mucho más cerca a su personaje y poder inspirarse mejor en la construcción del suyo, que será nada menos que su nieta en la historia.





“De hecho, le pregunté a Eugenia si la podía tener acá, en un camafeo, así que va a estar presente, porque me dijo que sí inmediatamente”, agregó la actriz.



“La conozco y tengo la mejor onda con la China. Le pregunté con mucho respeto si podía tener una foto de ella colgando y me dijo que sí. Me va a ayudar a tener cerca su personaje”, concluyó Justina.