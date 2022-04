Justina Bustos cortó un móvil en vivo tras una incómoda pregunta

Justina Bustos dio un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece) en el marco de la presentación de la segunda temporada de la tira Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Durante la entrevista, la actriz hizo un recorrido sobre su carrera y se refirió al éxito que tuvo en Las Estrellas (2017/2018), la ficción que protagonizó junto a Celeste Cid, Violeta Urtizberea, Marcela Kloosterboer y Natalie Pérez.

"Quiero saber si sigue habiendo grupo de WhatsApp de Las Estrellas", preguntó la panelista Luli Fernández. "Sigue habiendo, pero la verdad que hace mucho no hablamos. Hablo con ellas por privado", respondió.

Todo se desarrollaba con normalidad, hasta Mariana Brey sacó el tema de aquella entrevista que Justina dio en España a la que asistió con un vestido confeccionado con transparencias.

Justina Bustos durante su participación en El Hormiguero.

"Justina, te quería preguntar por esto que ha revolucionado un poco las redes. Una trasparencia de ella, fue en España, en el programa El Hormiguero. ¿Qué pasó, por qué se revolucionó tanto?", consultó la panelista. Inmediatamente, la actriz intentó eludir la pregunta. "No sé, yo no uso corpiño...", contestó visiblemente incómoda.

Brey volvió a insistir con el tema. Le preguntó si tal reacción llamó su atención, ya que le pareció "rarísimo” que por un vestido hubiera tanto revuelo. Bustos, sin embargo, optó por no responder. "Ya les mostré toda la casa de ATAV. Chicos, me voy porque, en serio, tengo que hacer un montón", dijo la actriz y dio por finalizado el móvil.

"Te incomodó la pregunta, ¿no?", le comentó Brey. "No era mi intención", insistió la panelista. "No, no, perdón, pero me tengo que ir y era de ATAV la nota", cerró Justina con una sonrisa.

Cabe recordar que a comienzos de marzo, la actriz estuvo invitada al estudio de El Hormiguero. Lo que llamó la atención de todos fue el provocativo vestido elegido por la actriz para la ocasión. Inmediatamente, su nombre se convirtió en tendencia en las redes sociales, donde todos los usuarios opinaron sobre el tema.