El tremendo mensaje del guardaespaldas de Wanda Nara por su visita a la Argentina

Agustín Longueira, el ex guardaespaldas de Wanda Nara, publicó una llamativa historia de Instagram luego de conocerse la llegada de la empresaria mediática a la Argentina. Esto se da justo días después de haber reconocido que estaría con ella.



Hace algunos días, el ex custodio había estado invitado al programa Socios del Espectáculo, en donde, ante las reiteradas e insistentes preguntas sobre si había pasado algo con Wanda, él reconoció que no, pero que le hubiese encantado.



“Me hubiera encantado que pasara algo, porque es una mujer hermosa, pero nunca pasó nada. Compartimos momentos a solas, pero fueron minutos nada más”, explicó hace unos días, aunque de manera escueta y con una sonrisa tal vez producto de los nervios.





Cuando se conocía la llegada de Wanda al país, Agustín Longueira subió una historia en la que se lo ve manejando en la ruta, con un mate en la mano y sonando de fondo “Hoy”, la canción de Gloria Estefan.



“Tengo tu amor y tu suerte, y un camino empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo”, fue la parte de la canción que eligió que sonara el ex custodio de Wanda.



En el programa A La Tarde, que se emite por América, vieron la historia de Instagram y fueron directo a la fuente. Es decir, Agustín, quien respondió con un audio. “Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Llegué hace un ratito. Estoy acá en Capital. Vine porque tengo que hacer unas cosas y me iba a quedar unos días”, comentó.





Por su parte, Wanda Nara llegó a Buenos Aires junto a sus hijas, Francesca e Isabella, y se instaló rápidamente en su lujoso departamento ubicado en Avenida del Libertador, lugar al que le costó acceder debido al acampe en la Autopista Ricchieri.



Al llegar a la Argentina, Wanda compartió también una historia de Instagram en la que saludó y protestó por lo difícil que fue el trayecto del aeropuerto hasta su departamento. “Hola, Argentina. Hola, tráfico. Hola, piquete”, escribió junto a una selfie.