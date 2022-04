De qué trabajan las hijas de Gustavo Bermúdez, las exitosas Camila y Manuela

El actor Gustavo Bermúdez se encuentra pasando un muy buen momento con el éxito de Los Protectores, serie que protagoniza junto a Adrián Suar. Pero no sólo eso, en el plan privado, en lo que tiene que ver con su familia, continúa disfrutando de la tranquilidad.



El actor estuvo casado más de 20 años con Andrea González, con quien tiene dos hijas: Camila, de 30 años, y Manuela, de 22. Priorizando siempre a su familia, el actor se alejó de los flashes a fines de la década del 90 y se fue a vivir a San Martín de Los Andes.



“Había elegido eso, dedicarle más tiempo a mi familia. Igual, no fue fácil para mí. Te da un poco de miedo, pero prioricé esto antes que el dinero. La vida ya había sido generosa conmigo y me había dado muchas oportunidades”, comentó hace algunos años el actor.





En lo que respecta a su hija, Camila Bermúdez González se convirtió en madre primeriza en mayo de 2021, con el nacimiento de Bruna. En tanto que, en el plano laboral, la joven de 30 años se desarrolla en la industria del entretenimiento.



Camila estudió Diseño de Imagen y Sonido, y Dirección en la UBA. Además, colaboró con su padre en la adaptación que se hizo en Chile de “Educando a Nina”. Gustavo alguna vez contó que su hija trabajó en Estados Unidos y México (para Warner y HBO) y también como productora en Polka.



“Es un orgullo para mí. Me encuentro con gente que la conoce y todos me hablan muy bien. Yo no había trabajado nunca con ella, pero tenía referencias. Todos me hablaban maravillas. Así que me animé y la llevé. Le dejé a cargo un área muy grande y la manejó perfectamente bien”, contó Gustavo en diálogo con La Nación.





Cuando él regresó a Buenos Aires en 2014 para protagonizar “Somos Familia”, Camila le dijo que quería mudarse con él. “Ella estaba viviendo sola hacía cuatro años y no quise invadir su privacidad. Hubiese sido totalmente entendible que no quisiera recibirme. Me sorprendió su ofrecimiento”, reveló, entre risas.



Por su parte, Manuela Bermúdez González optó por una ruta completamente diferente a la de su hermana y su padre: después de terminar el secundario en San Martín de Los Andes, decidió estudiar Nutrición en la UBA. “La más chica se fue para otro lado”, dijo en broma. “La verdad que tengo dos hijas divinas, no podría estar más orgulloso”, agregó.