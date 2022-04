A 4 años de separarse, Laurita Fernández y Fede Bal se van de viaje juntos: ¿qué pasó?

La historia de amor entre Fede Bal y Laurita Fernández terminó hace un tiempo. Fue de común acuerdo, aunque el que quedó más lastimado fue el hijo de Carmen Barbieri. Después de un cruce nada bueno en los programas de tele, todo parece haber sanado y hoy cada uno anda en la suya.

Ella soltera, tras "fracasar" por vez "500" con Nicolás Cabré, y con su casa en la zona de Pilar a la venta. El, en tanto, muy enamorado de su novia marplatense, muy millonaria y buena chica ella.

Se sabe que Laurita Fernández atraviesa un excelente presente laboral. La bailarina poco a poco fue ganando un gran reconocimiento y ahora las ofertas laborales no paran de lloverle. Hace algunos días, la rubia viajó a Mendoza para grabar junto a Benjamín Vicuña su nueva peli, Papá al rescate.

Y allí, el chileno y la conductora fueron envueltos en rumores de romance. ¡Pero dudaron en salir a desmentir uno por uno! Fue Laurita quien pidió que no la metieran en nada: "Con Benjamín nos hemos cruzado en cumpleaños de hijos de ex, pero no habíamos charlado. O sea, nos conocíamos por vernos en diferentes circunstancias, pero no habíamos charlado ni trabajado juntos. Y estuvo buenísimo".

Y agregó: "Es un gran profesional, un gran colega y tenía muchas ganas de trabajar con él. Me encanta como actor y estuvo todo genial. En eso no me metan, yo no estoy al tanto de nada. Ni idea... Tengo en gente en común con Eli, una divina total. Yo deseo que todos los que se eligen sean felices".

Ahora: si bien Laurita Fernández negó tener algo con Benjamín quien hace poco blanqueó su noviazgo con Eli Sulichin, la conductora tuvo muchos amores. Y entre ellos se destacan Nicolás Cabré, Fede Hoppe y Federico Bal. El hijo de Carmen fue posiblemente su relación más intensa (con todo el debate mediático que se armó, claro).

Fede y Laurita quedaron en los mejores términos y hasta obtuvieron varias ofertas laborales en conjunto, pero nunca se dio. Sin embargo, fue la misma Fernández quien reveló que posiblemente esa oportunidad esté muy cerca a la brevedad. Todo comenzó cuando la rubia invitó a Bal a su programa, en Canal 13.

"Espero que nos veamos pronto, no sé si se puede contar…pero he recibido una invitación para ir “Por el mundo”, programa que conduce Fede, y que se yo… ¡faltan pedir unos permisos! Así que aprovecho para hacer el mangazo en vivo", confesó la ex de Nicolás Cabré.

Por ahora no se sabe a donde van a ir, ni hay noticias de parte de Fede. Pero lo cierto es que el run run entre ellos empezó a crecer de nuevo. ¿Hay chances de "algo"? Parece que no, pero en la farándula argentina, buen nacional y popular, nunca hay que descartar nada...