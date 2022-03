Laurita Fernández explicó por qué se lleva “tan bien” con Benjamín Vicuña y hay rumores de romance: “Nos conocíamos de…”

Desde hace algunos días atrás, Benjamín Vicuña y Laurita Fernández están en el ojo de la prensa de espectáculos. ¿Los motivos? Viajaron juntos a Mendoza para filmar la película “Papá al rescate”.

Entre las largas jornadas de rodaje, el actor y la bailarina se hicieron tiempo para ir a cenar, y aunque no hubo imágenes en sus redes sociales que confirmen aquel encuentro nocturno, Juariu los descubrió.

Fue gracias a unas historias que subió la cuenta oficial de un establecimiento, en donde se la ve primero a Laurita Fernández y luego a Benjamín Vicuña junto a un vino, que la stalker profesional descubrió que había ido al mismo lugar. Los actores cenaron en República, un restaurante de Alejandro Vigil y tomaron el famoso vino El Enemigo.

Dadas todas las especulaciones que se generaron en torno a los encuentros entre la ex de Nicolás Cabré y el ex de la China Suárez, la bailarina decidió romper el silencio y contar cómo es su relación con el chileno.

“Con Benjamín nos hemos cruzado en cumpleaños de hijos de ex, pero no habíamos charlado. O sea, nos conocíamos por vernos en diferentes circunstancias, pero no habíamos charlado ni trabajado juntos. Y estuvo buenísimo”, contó Laurita Fernández haciendo referencia a Rufina, la hija que compartían sus dos ex.

En diálogo con Socios del espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la pantalla de El Trece sumó: “Antes de empezar la película nos reunimos con Marcos Carnevale y con él para habar del proyecto y para conocernos. ¡Y la mejor! Fue una experiencia divina”.

“Él es un gran actor y lo admiro mucho”, agregó Laurita Fernández para cerrar el tema y dejar en claro que no tienen ningún tipo de relación extra laboral con Vicuña.

Además, los conductores aprovecharon la oportunidad para consultarle a la actriz cómo estaba su relación con Nicolás Cabré. “Ya no hay marcha atrás porque es una relación cerrada. Todo lo que teníamos en común se resolvió en privado. Es más, se había resuelto mucho antes de separarnos”, respondió al respecto.

Para cerrar, Fernández se sinceró y admitió que le gustaría conocer a otra persona y volver a apostar al amor, asegurando que no estaría mal que fuese externo al medio. “Lo que pasa es que no solía salir y no hago cosas para conocer gente fuera del trabajo. Así que voy a tener que empezar a hacerlo”, bromeó.