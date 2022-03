Laurita Fernández habló de sus ganas de ser madre

En diciembre, luego de varias rupturas y reconciliaciones, Laurita Fernández confirmó, nuevamente, su separación con Nicolás Cabré. Al parecer, todo indica que esta fue la definitiva. Hoy, a un par de meses, no ha vuelto a abrirle su corazón a ningún hombre y continúa soltera.

Es por esto, que en Socios del Espectáculo, le consultaron si volvería con el actor. "No hay vuelta atrás y es una historia cerrada y terminada. Lo que no teníamos en común se resolvió en privado, es más, se había resuelto mucho antes de separarnos pero en un momento estuvo el plan de formar una familia", contó en eltrece.

Luego, curiosa, Graciela Alfano indagó: "¿Te gustaría tener un hijo, está en tus planes ahora?". Sin dudarlo, la bailarina y conductora, expresó: "Ahora no Grace, siempre me imaginé siendo mamá un poco más de grande, no me lo imaginaba a los veiti... o treinra y de hecho no sucedió".

Y confesó: "Tengo 31 y no tengo pareja, así que falta bastante, pero sí me gustaría".

Laurita Fernández

Además, habló del cambio que hizo gracias al reciente rodaje de Papá al rescate, la nueva película de Marcos Carnevale. "En el viaje a Mendoza hice un click muy particular. Soy muy estructurada y metódica, bastante aburrida en un montón de cuestiones y me permití a salir con mis compañeras a bailar y disfrutar. Tengo que salir y disfrutar más y no estar tan metida con el trabajo".