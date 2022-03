Filtran el millonario préstamo que La China Suárez le habría pedido a Benjamín Vicuña

LAM sigue dando de qué hablar con cada uno de los informes que realizan sobre el mundo de la farándula nacional. El programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América volvió en este 2022 más recargado que nunca.

En esta oportunidad volvieron a meterse en el vínculo que mantiene La China Suárez y Benjamín Vicuña en relación a la casa que compraron antes de separarse. Tras la ruptura, la actriz fue la que se quedó con el lujoso inmueble, algo que habría desatado la furia de su suegra, Isabel Luco Morandé, quien contrató abogados para lograr retener la propiedad para su hijo.

Ahora trascendió que La China le habría pedido a Vicuña una abultada cifra en dólares como préstamo y que estaría negando a devolverlos. Fue Yanina Latorre la que contó detalles de lo sucedido. Previo a la separación, ambos compran la casa para poder vivir en familia. Él quiso proteger económicamente a su pareja y puso la propiedad a nombre de ella. "Al tercer día de haber escriturado la casa, ella le dijo que no quería seguir con él", reveló Latorre.

Luego, ella necesitaba dinero para reformarla. Para poder completar esas tareas, la actriz recurrió a su ex pareja. "La China le pidió prestados 100.000 dólares a Benjamí. Le dijo que se los devolvería cuando ella pudiera vender un departamento que es de su propiedad", comentó la panelista de LAM. "La China vendió ese departamento, pero hasta ahora no le devolvió el dinero a Vicuña", agregó.

"No se hablan. Ella no contesta el teléfono. Sólo se mandan mensajes a través de la niñera de sus hijos. Ella no le responde los llamados ni siquiera a su propio abogado", sumó sobre cómo estaría actualmente la relación entre la ex pareja.

Polémica e indignación de Isabel Luco Morandé, la madre de Benjamín Vicuña

Separados desde agosto del año pasado, tras cinco años juntos, las cosas no mejoraron entre la ex pareja. El escándalo que protagonizó la actriz con Mauro Icardi y Wanda Nara, sumó más problemas a un vínculo sentimental ya agotado.

LA CHINA SUÁREZ JUNTO A ISABEL LUCO MORANDÉ.

Pero ahora, nuevos protagonistas se suman al conflicto. Isabel, la madre del actor chileno, quiere que su hijo recupere la casa que la pareja compró semanas antes de su separación. Para ella, no es justo que la actriz se quede con algo tan costoso que compró su hijo.

En el proceso de división de bienes apareció la madre de Vicuña. Un periodista trasandino, Jordan Ponce, explicó la trama: "Lo que se comenta acá es que la China Suárez no era una mujer de confianza para esta señora, la relación entre ellas no era de las mejores".

"Puso tres representantes legales para que de alguna manera (Benjamín y Suárez) lleguen a un acuerdo de separación de bienes", finalizó.