Qué se sabe sobre el gran final de El Primero de Nosotros

El Primero de Nosotros no para de dar de qué hablar con lo que sucede capítulo tras capítulo. La tira, que se emite por Telefe, está protagonizada por Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián De Santo y Mercedes Funes. Gira entorno a un grupo de seis amigos que recibe la mala noticia de que uno de ellos padece una enfermedad terminal.

Ahora, quien salió a hablar es Rocío Gómez, la joven que interpreta a la hija del actor chileno en la ficción, y adelantó algo de lo que será el gran final de la tira. "Falta un montón, me da miedo spoilear algo, pero vienen muchas escenas fuertes. Se vienen muchas cosas difíciles a los fanáticos de la novela les digo que vayan buscando mucho pañuelo, que sí van a llorar, pero es un llanto lindo pero todo termina en armonía", señaló en diálogo con La Once Diez.

Acerca de su personaje y lo que irá ocurriendo, contó: "En el caso particular de Umma, se sigue descubriendo a sí misma en el proceso de cuidar a su papá, de responsabilizarse por él y aferrarse pese a que no le queda mucho tiempo. Además se descubre en un plano más sexual, van a pasar muchas cosas, y cómo lidia ella entre ser una adolescente y cuidar a un enfermo terminal, que no es fácil y hay que prepararse para una situación".

Rocío Gómez junto a Benjamín Vicuña

Y al aire, reflexionó: "Está buenísimo ver cuerpos reales, personas reales en la tele, menos hegemónicos y más cercanos a las personas de verdad en un medio tan masivo. La realidad es que cuando contratan una gorda, el problema en el programa es que es gorda, y la historia gira en torno a eso".

"Acá cuando quedé me volví loca también porque la historia es súper interesante y que tenga novio, a quién quiere, quién le gusta y cómo es, no es un tema, el personaje está al servicio de la historia. Creo que de a poco se va masticando esto de no tener que responder a estándares", sumó.