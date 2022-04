Qué respondió Natalia Oreiro cuando le preguntaron si es team "China Suárez o Wanda Nara"

El país está dividido desde el mes de octubre pasado cuando surgió el romance de la China Suárez y Mauro Icardi, a poco de haberse separado de Benjamín Vicuña, que unos días atrás le había regalado una hermosa casa en un barrio cerrado en Pilar.

Desde ese momento se abrió otra grieta. ¿Team Wanda Nara? ¿O Team China Suárez? Esa parece ser la cuestión a partir del engaño que sufrió la botinera de parte de su marido, que juega en el PSG, y la rubia actriz, que decía tener buena onda por esas horas.

En una entrevista con el programa de Ángel de Brito, LAM, que se puede ver en la pantalla de América, todas las noches, Natalia Oreiro fue llevada por diversos temas de la actualidad y dio las respuestas de rigor en estos momentos donde vive una vida de bajo perfil: "Me encanta trabajar, me gustaría mucho volver a hacer ficción en televisión”, explicó.

En la noche de Amazon, la actriz y cantante encandiló con su belleza. Y en una charla íntima contó en el programa algunos detalles de su vida, habló de la actualidad de la tele y respondió qué opina sobre la polémica y la nueva grieta de los argentinos.

Sobre este tema, Oreiro expresó que “todos somos un poquito chusmas, mientras no hablen de uno” y ante la inminente repregunta de qué lado está, respondió muy justa: “¡No me hagas decir eso! Yo banco a todas las mujeres y trabajé con la China, me parece... ¡lo más!”.

Asimismo sostuvo sobre la vida de ex compañera, que acaba de sacar una canción que parece estar dirigida a Icardi: “Esta bueno dejar que las personas decidan lo que quieren ser sin opinar todo el mundo de eso, porque no está bueno andar metiéndose en la cama de los demás”.

Sobre su vida personal comentó que aprendió con su familia mucho durante la pandemia: “Me quedó con darme cuenta lo poco que uno necesita para ser feliz. Tener a sus seres queridos sanos y poder abrazar, sentirnos privilegiados y tener la posibilidad de tener trabajo y acompañar a mi hijo también en el día a día”.

La artista sostuvo que la tele ha cambiado, pero que sigue apasionada por el rubro: “ Yo soy de las que cree o anhela que la TV abierta siga teniendo un público cautivo, que cuando les das algo de calidad o diferente se engancha”.