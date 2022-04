Los secretos que guarda la nueva canción de la China Suárez contra Mauro Icardi: "Lo tildó de..."

La China Suárez parece que está dispuesta a mantener viva el escándalo y la polémica en torno a Mauro Icardi y Wanda Nara, ya que el estreno de su nueva canción (El juego del amor) tendría palazos directos para repartir.



Es que la China se lanzó como cantante solista en los últimos días estrenó el corte El juego del amor, con un sensual videoclip y la colaboración del cordobés Santiago Celli.



Como no podía ser de otra manera, todo lo que haga la actriz no podrá pasar inadvertido. Y menos aún si el contenido de su nueva canción contiene fuertes reproches y un descargo contra Mauro Icardi, como muchos especulan.





“Tan arrebatada yo, tan acobardado vos, fuimos inocentes en el juego del amor”, dice una parte de la canción, en referencia a ese encuentro que no llegó a concretarse íntimamente, tal vez.



“Sobran las razones, faltan los motivos, cuánto va a pasar hasta que estés conmigo”, continúa la letra, a esta altura ya polémica, de la nueva canción de La China Suárez.



“Cuánto va a pasar hasta que vuelvas, que lo des vuelta, que lo resuelvas, que vengas a dormir”, sigue, en posible alusión a la crisis de pareja que atraviesan Mauro y Wanda, aunque aseguren que ya dieron vuelta la página y aquel escándalo quedó atrás.





“Cuánto va a pasar para que te enamore, no me mandes un sicario, no es necesario, yo ya morí por ti”, continúa la canción. Sucede que Wanda atacó intensamente a la China con filtraciones mediáticas, fuertes historias de Instagram y palazos directos.



“Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor, ya no hay más valientes en el juego del amor”, concluye la letra, tal vez, evidenciando, que la decepción de la actriz por no haber concretado el encuentro sexual, como aseguran de uno y otro lado.