Alejandra Maglietti puso en venta su ropa: cuánto cuestan las prendas

Inimaginable, pero real. Alejandra Maglietti sacudió las estanterías con una decisión de índole personal algo llamativa y que se entrelaza con una movida peculiar, que despertó la atención del mundo de las redes sociales por la magnitud de su figura.

La panelista de Bendita TV saltó a la web para desprenderse de una gama enorme de su ropa, sí, de su propia ropa. La blonda publicó una gigantesca cantidad de prendas de su ropero para comercializarla en un sitio que se dedica a este concepto de moda circular, que se fundamenta en ofrecer al mercado los artículos que ya no se usan.

De este modo, Alejandra entregó todo tipo de productos, que en alguna ocasión la vistieron de pies a cabeza, con una variedad que abarca desde ropa interior hasta carteras de lujo, así como una innumerable cantidad de calzado. Una idea novedosa, pero que también activó la duda sobre los motivos que la impulsaron.

Los costos de las prendas de Maglietti rondan entre los 1100 pesos hasta los 15 mil y ya están causando furor entre los usuarios. En cuanto al argumento que sopesó en su mente para este accionar, la abogada contó: “Es en 'Renová tu vestidor', un lugar donde podés poner tu vestidor y vender. Es el concepto de moda circular”.

A la hora de especificar cuestiones que provocan dudas, como la calidad de esa indumentaria, Alejandra no escatimó en clarificar y sostuvo: “Es ropa usada pero que está en buen estado”. De esta manera, las interesadas podrán confiar en que recibirán un artículo en condiciones.

Por el momento no trascendió la cantidad de ventas que consiguió la panelista de Bendita, aunque explicó, en diálogo con Clarín, que: “No sé cómo van las ventas, todavía no les pregunté pero todavía faltan subir varias cosas”. En tanto que narró el sistema y ratificó que no se encuentra arriba de las transacciones: “Yo se lo doy a las chicas y ellas se encargan de todo”.

Una de las controversias se centraron en algunos vestuarios muy íntimos, por eso Alejandra se adelantó para argumentar: “Pero bueno, yo uso un body con ropa interior, no es que esa es una prenda que se usa sin nada de por medio”.