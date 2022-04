Cuándo empezó a salir Diego Torres con su nueva novia: "Las fechas no cierran para su ex porque..."

Luego de su separación de Débora Bello, anunciada en diciembre de 2021, parece que Diego Torres volvió a apostar al amor y ya surgió una polémica por la fecha de inicio de la relación.



En el programa Socios del Espectáculo se refirieron al presente sentimental del cantante y la panelista Paula Varela reveló que su nueva novia se llama Martina.





“Es una mujer que él conoció hace cinco años porque él quería comprar en el Chateau del Libertador, pero no sean mal pensados. La relación seguro que es fresca”, comentó, pícara, la panelista.



Luego, Varela procedió a contar quién es la mujer que le robó el corazón a Diego Torres. “Ella es agente inmobiliaria. Y cuando llegó él, ella un poco flasheó porque es fanática y él la invitó a ver un show suyo. Ahí se conocieron, pero no pasó nada”, contó.



Asimismo, explicó que de aquella ocasión no surgió ningún acercamiento más allá de una buena onda propia de una amistad, pero las especulaciones no faltan sobre algún flechazo desde aquel momento.



“Quedaron como buenos amigos, hasta ahora, que está separado. Se llama Martina Díaz, es la novia y me dicen que él está muy enamorado de ella”, aseguró la panelista de Socios del Espectáculo.





No obstante, no sólo Diego Torres decidió a apostar al amor tras la separación, sino que también su ex pareja, Débora Bello, volvió a animarse a una relación: está de novia con Nicolás Riera, confirmaron en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.



“La primera cita de Débora Bello y Nico Riera en Miami fue en un hostel. No sabemos si pasaron a la habitación, porque vieron que a veces hay 40 personas en un hostel. Tal vez fue en el lobby”, comentaron.