Romina Manguel contó por qué fue al casamiento de Jorge Lanata sin su novio 21 años menor

Romina Manguel está desde hace un tiempo en una relación con un joven a quien le lleva 21 años. En una entrevista, la periodista habló de los prejuicios y aclaró por qué no fue al casamiento de Jorge Lanata con su pareja.

En diálogo con el ciclo radial Detrás de escena (AM540), Romina Manguel explicó por qué decidió ir al casamiento de Jorge Lanata sola. “Mi novio no me acompaña a esos eventos, es perfil bajo. Se dedica a la consultoría política y como es más chico y no le interesan esas cosas, está bien porque cada uno hace la suya”.

El joven en cuestión se llama Matías y tiene 28 años. Sobre los prejuicios que tuvo que vencer, Romina Manguel enfatizó: “Tengo una mirada menos dramática. Me encanta y a los 28 todavía te parece que podés hacer todo. A él todo le parece que se puede hacer y eso me motiva. Tiene un empuje y una garra que están buenísimas”.

A la hora de presentar a su novio a sus hijas, Manguel reconoció que fue un poco más complejo con la mayor que tiene 14 años. “Costó un poco más porque algunas mamis del cole son bastante conch...das, entonces venían y decían: ‘¿Vos estás saliendo con un pendejo?’”, cuestionó.

Pero no todo fueron críticas y prejuicios, Romina Manquel habló del apoyo que recibió por parte de Alejandro Fantino. “Soy muy amiga y él me ayudó mucho en este punto. El me decía que le lleva a Coni (Mosqueira, su pareja) 25 años y nadie habló de eso nunca. Ale me decía que es chot... porque a él nadie le cuestionó nada y a mí porque soy mujer, sí”.

A su vez, en relación a los cambios en la vida, la periodista citó a Jorge Lanata, tras asistir a su boda. “Es más chico y no me importa. ¡Por ahí le festejo los 30! La vida es una y esa es una enseñanza de Lanata, que antes no creía en nada y este finde se terminó casando por iglesia y sin que le importe la opinión de nadie".