El contundente motivo que llevó a Romina Manguel a renunciar a A24 en medio de la crisis en América

Este jueves, se conoció que Romina Manguel tomó la terminante decisión de renunciar a la señal de noticias A24, donde hasta la fecha tiene a su cargo la conducción del ciclo RM.

La salida de la conductora se da en medio de un fuerte crisis en el Grupo América, signada por las bajas de varias figuras que ya no estarán en dicha pantalla. Marina Calabró informó en Radio Mitre: “Hablando de la fuga de figuras de América sumamos un nombre a la lista, Romina Manguel. Ayer ella dejó un mensaje críptico. Lo que me dicen del riñón de A24 es que es una decisión personal, que no la pudieron retener, que tuvo una reunión con Daniel Vila. Hubo ciertos manejos que a Romina no le cayeron bien", expresó la periodista.

En su cuenta de Twitter, Romina Manguel compartió sin dar mayores explicaciones el siguiente mensaje: "Enormes compañeros @jcalvo100 y @jairostraccia hicieron este RM con tanta convicción como coraje. Y hay momentos en que se necesita un poco de los dos. Con respeto siempre. Con miedo nunca. Esa fue la consigna".

El terminante tuit de Romina Manguel.

En diálogo con la Carolina Cuellar del portal Exitoína, Romina Manguel confirmó su renuncia a A24. "Fue mi decisión. No había forma de sostenerlo", expresó la reconocida conductora.

Además, Manguel aclaró que su salida de A24 no tuvo que ver con la falta de un acuerdo económico, sino "no estaban dadas las condiciones ni las relaciones con un sector del directorio para seguir".

Finalmente, Romina Manguel expresó: "Lamento el gran espacio de periodismo político sin show ni estridencias que se pierde".

En los últimos días tras la confirmación de las salidas del Grupo América de Luis Novaresio, Jey Mammon y Alejandro Fantino; el presidente del conglomerado Daniel Vila sentenció de manera contundente: "Primero acá no hemos tenido fuga de figuras, hay personas que decidieron no seguir trabajando en el canal y otras que el canal decidió que no siguieran trabajando, no es que todo el mundo se fue y el canal los quería retener".