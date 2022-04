Noelia Marzol contó cómo le rechazó en la cara una cita a Luis Miguel

Noelia Marzol estuvo como invitada en No es tan tarde (Telefe), y fiel a su estilo habló de manera frontal sobre su vida profesional y personal, incluyendo el momento en que rechazó una cita con Luis Miguel. Ahora, mucho tiempo después de aquella propuesta, la actriz y bailarina, confesó por qué decidió no aceptar la invitación.

Cuando Noelia Marzol tenía apenas 20 años, Marley la invitó a cenar con Luis Miguel, pero la situación terminó lejos de ser otro capítulo en el historial de conquistas del popular cantante.

“Nos presentó cara a cara. Yo era una pibita, él ya era grande. Es bravo, qué lindo que canta, ¿no?. Vino Marley, me propuso ‘vamos a cenar con Luis Miguel’. Yo tenía 20 años. Si me hubiera dicho con Madonna, iba también. Una estrella internacional me entusiasmaba”, contó Marzol.

Sin embargo, cuando Luis Miguel estuvo interesado en dar un paso más allá de aquella cena, la invitada optó por dejar las cosas ahí. “No le corté el rostro, fui sutil, pero bueno todo el mundo da por hecho que tenía que estar con él”, remarcó Noelia Marzol.

En otras oportunidades, la artista se había referido a su fallida noche con Luis Miguel. En Flor de Equipo (Telefe). Según contó ella y también Marley, el astro mexicano pidió su número para intentar contactarla.

De hecho, Marley explicó en una oportundiad: “Unos días después la llama desde Estados Unidos y ella lo maltrata pensando que era yo. Le dijo de todo en la cara. Después ella me llama y me dice ‘cortala con tus llamados y tus bromas’. Le dije ‘yo no te llamé´. Era Luis Miguel de verdad y la bestia le dijo cualquier barbaridad”.