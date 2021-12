El enojo de Noelia Marzol tras la lluvia de críticas que recibió por un video de su bebé

Noelia Marzol ya se encuentra en Córdoba junto a su familia para hacer temporada con el espectáculo de José María Muscari. Desde allí, la bailarina y ganadora de La Academia se dedicó, en los últimos días, a compartir adorables videos junto a su marido, Ramiro Arias, y su pequeño Donatello.

Sin embargo, lo que parecía en Instagram un clip totalmente simpático e inocente del bebé, terminó provocándole fuertes dolores de cabeza por la lluvia de críticas que recibió. La blonda subió un video donde se lo ve al infante gateando por el nuevo hogar y yendo hacia un ventanal en el que, del otro lado, hay un perro.

Los internautas no pasaron por alto el detalle y dejaron todo tipo de comentarios en la publicación. "Seguro que antes ese perrito estaba adentro”, “Pobre perrito, lo tiene afuera abandonado” y “Ahora que nació el bebé, el otro bebé queda fuera. Qué mal”, son algunos de los tantos que se pueden leer.

Indignada, Marzol les salió a responder a quienes la señalaron con el dedo. "Todas mojigatas opinando de lo que no saben. El perro no es mío. Es de una de mis mejores amigas. Está afuera porque estoy haciendo temporada y la casa no es mía. El perrito vino un ratito y lo dejamos afuera para que no haga pis en muebles ajenos. ¡Cómo les gusta despotricar m**** al pedo!", redactó.

Y en una historia, reflexionó: "Vean esta publicación y lean la cantidad de mujeres chot** que hay opinando sobre algo que no saben. No cambiamos más bellezas. La agresión entre mujeres es mayor a la agresión que ejercen los hombres sobre nuestro género".