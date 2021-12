Tras el fin de La Academia, qué dijo Guillermina Valdés sobre el futuro laboral de Marcelo Tinelli

El pasado viernes, La Academia, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli en la pantalla de eltrece, llegó a su fin y consagró como campeones a Noelia Marzol y Jony Lazarte. En la especial velada, el jurado sumó un sexto integrante: L-Gante. El cantante popular se sumó al estrado y evaluó las performances de los participantes junto a Ángel De Brito, Pampita, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín.

La ausencia de una de las figuras claves del canal del solcito sorprendió a todos en el piso. Adrián Suar no se hizo presente en la gran final y Tinelli lo mandó al frente: "Ya me dejó un mensaje, me dijo que se está yendo del país, no era para tanto, un saludo para ‘el chueco’, lo quiero mucho, seguro nos está viendo desde algún avión".

Ahora, tras el fin del programa, quien salió a hablar fue la mujer del conductor y se expresó sobre el futuro laboral de él. Valdés fue interceptada por periodistas que le consultaron si veía a Tinelli al frente de otro tipo de formato televisivo y respondió: "¡Sí, lo veo en todos lados! ¡Y a mí no me tiene que gustar, le tiene que gustar a él! Él puede hacer lo que quiere, tiene con qué".

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

Y sumó: "Muchos años laburando, tuvo buenas, malas... como todos. ¡Todos somos seres humanos! ¡Y todos ustedes tienen derecho a opinar y a decir o no decir lo que piensan!".