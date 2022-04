Los escándalos que lograron opacar la carrera de Luis Miguel

Luis Miguel es una de las figuras más importantes en la escena musical mundial, y no ha parado de cosechar éxitos desde su debut cuando era solo un niño. Sin embargo, el cantante se ha envuelto en escándalos, que de alguna forma, han logrado opacar en cierta medida su carrera. Recordemos algunos de ellos.

Su relación con sus hijos

Fruto de su relación con Stephanie Salas, nació Michelle Salas, a quien al principio no reconoció como primogénita y estuvo 11 años alejado de ella. Con una historia de desencuentros, el intérprete tardó dos años en poder restablecer esta relación ya que en varias ocasiones, su hija se negó a verlo. Recordemos que en una entrevista en 1989, Verónica Castro le cuestionó a Luis Miguel por su supuesta paternidad y “El Sol”, que estaba en la cima de su carrera, se mostró molesto por la pregunta y negó la posibilidad de que él fuera el padre, asegurando que era todo un invento de los medios de comunicación. El tiempo ha pasado y han logrado reconciliarse.

Su imagen de mal padre no termina allí. Años más tarde, Daniel y Miguel, los hijos que tuvo con la actriz mexicana Aracely Arámbula, también sufrieron la indiferencia de Luismi. En este pleito se lo acusó de no querer pasarles manutención. Incluso, Aracely declaró en una oportunidad que el cantante no les llamó ni siquiera en sus cumpleaños.

Demandas y arresto

Sin duda, uno de los escándalos más sonados de Luis Miguel fue cuando le pesaba encima una demanda y lo arrestado. Su ex manager William Brockhaus lo demandó por incumplimiento de pago. Así fue que el 3 de mayo de 2017 fue detenido en Los Ángeles. Tras pagar la fianza quedó en libertad.

Tuvo otra demanda más, esta vez el que accionó legalmente contra el artista mexicano fue su colega Alejandro Fernández por un monto de 6.5 millones de dólares, luego de que el Luis Miguel cancelara una gira conjunta que tenían programada.

Problemas con el alcohol y sobrepeso

Los cambios abruptos en su imagen cuestionaron la salud del ídolo mexicano en varias ocasiones, relacionado esto con el consumo excesivo de alcohol. De hecho que en ciertas oportunidades se lo vio sobre el escenario un poco confundido y perdiendo el tempo de las canciones. También fue señalado por el notorio aspecto descuidado del artista.

Ataque de ira

A finales de marzo de 2019, Luis Miguel ofreció un concierto en Panamá, donde en pleno show, salió de escena, increpó al ingeniero de sonido y tiró el micrófono al suelo por supuestas fallas técnicas en el sonido. La prensa panameña destacó la actitud desairada del artista, interactuando poco con el público y quejándose repetidamente del calor.