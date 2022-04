Distinguen a Morena Rial por su "brillante trayectoria profesional"

A pocos días de anunciar su embarazo, Morena Rial recibió otra buena noticia al ser distinguida por Las Vegas International Press Association por su "brillante trayectoria profesional y extraordinaria labor en el ámbito del entretenimiento".

La joven recibió el reconocimiento de manos de Jacqueline Patoka, a quien ella considera su madre. Al llegar al país desde los Estados Unidos, la mujer le entregó el certificado a Morena Rial durante una cena.

La influencer posó feliz junto a Patoka, con la distinción que también recibió Adrián Suar. "Un gran orgullo para el Paseo de las Estrellas de Las Vegas y su comitiva entregarte este reconocimiento en tu país, Argentina, More Rial", escribió Jacqueline Patoka junto a la postal.

Tras el revuelo por la distinción que recibió Morena Rial, Jacqueline Patoka argumentó desde un video que publicó en sus historias de Instagram: "No puedo comentar mucho, pero está asociado a muchas cosas en Las Vegas, proposiciones. Para nosotros es un orgullo contar con la presencia de una figura argentina. Lo lindo es que la apoyen, sentir el amor. Eso no lo tiene cualquiera. More, felicitaciones".

Luego, Patoka remarcó: "La mejor forma de apoyar a un compatriota es con amor y respeto. Esto es un paso, dentro de muchos, para empezar a generar actividades fuertes y lazos con los Estados Unidos. (Morena Rial) Es argentina, es de ustedes y pronto trabajará con nosotros".