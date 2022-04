Quién es Julieta, la hermana más chica de Romina Malaspina

Romina Malaspina se hizo conocida en 2015 en Argentina por haber participado en Gran Hermano. Si bien su paso por la casa más popular de la pantalla chica fue corto, le abrió muchas puertas laborales. Posteriormente, fue parte de otros realitys televisivos como Doble Tentación en Chile y Supervivientes en España.

En el 2020, irrumpió nuevamente en la TV local y su reaparición dio muchísimo de qué hablar. Su gran cambio físico llamó la atención de miles de personas y también, no hubo quien no opinara acerca de los looks que elegía para salir al aire de Canal 26 en sus primeros programas. El gran revuelo que ocasionaron sus vestimentas la posicionaron en el centro de todas las miradas.

Julieta Malaspina

En Instagram, es una de las jóvenes influencers más llamativa y en cada publicación que comparte deslumbra con su gran belleza. Sin embargo, Malaspina no es la única de su familia que cautiva en la red con el material que sube: su hermana Julieta recibe cientos de elogios cada vez que da señales de vida en la web.

La consanguínea de Romina cuenta con 42 mil seguidores y es artista de uñas. Además, se dedica a compartir fotografías de los viajes que realiza. Sus últimas instantáneas son de Villa La Angostura, en donde se la vio disfrutando de los hermosos paisajes de la Patagonia.

Julieta y Romina Malaspina

También, al igual que su hermana, la joven es amante del entrenamiento y de los tatuajes. Recientemente, realizaron su primera travesía juntas y Julieta manifestó: "Primer viaje juntas, que linda experiencia vamos a vivir".