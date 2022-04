Quién es el papá de Matilda, la hija de Luciana Salazar: Mariano Caprarola contó lo que sabe

Desde hace muchos años que se habla del tema. Pero nadie canta la precisa. ¿Quién es el padre de Matilda Salazar?, se suele preguntar en todos los medios. Luciana no da muchas pistas, pero los amigos de la mamá de la hermosa niña rubia que vive en la zona de Nordelta están dispuestos a hacerlo.

“Cuando yo le cuente todo a Matilda lo haré con los medios. Ahora les pido que me sepan respetar. Es mi postura”, dijo en más de una ocasión la bailarina, que supo conquistar a Luis Miguel, entre otros famosos (dicen algunos que la lista sería es “bien larga”).

Pero ahora el tema resurgió, ya que el mismísimo Martín Redrado, ex de Luli Pop, no cumplió con algunas que tienen firmadas en un contrato que se rubricó ante la justicia. “No quiere poner más plata. Al menos le cortó la tarjeta para el congelamiento de óvulos que ella tiene en los Estados Unidos”, dijeron en la tele.

Luciana está muy enojada. Y fue Estefi Berardi quien dio datos: “Ella habló en Estados Unidos para llevarse los óvulos de la clínica de Orlando a otra de Los Angeles, pero le dijeron que eso es imposible. Tenerlos alojados ahí vale caro. Hasta ahora lleva puesto unos 20 mil dólares. Por eso ella quiere ser mamá pronto. Quizás en 2023”, dijo la panelista de Angel de Brito.

En medio de tanta vuelta, Mariano Caprarola tomó la lanza y en el programa de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine cortó con tanto chisme y cantó la justa. “Yo soy amigo de Luciana, y tengo datos que pocos tienen”, informó Caprarola, tras el corte del pago del tratamiento de congelamiento de óvulos que lleva adelante ella.

"Esto hay que decirlo de una vez, y me hago cargo", aseguró Caprarola cuando Carmen le preguntó si se hacía responsable de lo que estaba diciendo sobre Redrado y Matilda. "Sí, claro, me hago cargo yo, y si quiere mandar una carta documento que me la mande a mi, no a vos. A mi", atacó Caprarola.

"Esa persona de la que hablan es Martín Redrado. El es el papá de Matilda. Es la imagen paterna de la nena. En su vida no hubo otro hombre que remplazara a Martín Redrado de esa función", sentenció Caprarola, poniéndole nombre y apellido al papá de Matilda Salazar: Martín Redrado.

"No hay otro motivo para preocuparse y estar al tanto durante todo ese tiempo de la nena. ¿Por qué alguien seguiría tan de cerca su crecimiento y se haría cargo de todos sus gastos? Porque es el papá, no hay otra posibilidad", terminó. ¡Alta confesión!