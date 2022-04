A 16 años del divorcio, Mercedes Funes reveló cómo se lleva con Nico Vázquez: "No tengo..."

Mercedes Funes y Nico Vázquez fueron novios durante muchos años (6 para ser precisos). “Casi desde que nacimos”, bromeó él alguna vez en un reportaje (se pusieron “juntos” en el 2000, cuando hacían Calientes, cuando tenían poco más de 20 años) con la buena onda de siempre.

En 2006 decidieron dar el gran paso, y se casaron “con todo” por civil e iglesia y la fiesta estuvo de invitado “media farándula”, contó Nico. Sin embargo, en 2007, a los pocos meses, todo voló por los aires. “Nico se enamoró de otra y le rompió el corazón”, revelan lo que saben todo de chismes.

Hoy, cada uno anda con su historia: Vázquez con Gimena Accardi (empezaron a salir en 2007, en Casi Angeles, se casaron en 2016 y muchos dicen que por esto terminó todo con Funes). Y Mecha está en pareja desde 2017 con Cecilio Flematti, con quien se casó el 29 de noviembre de 2019 (en el medio salió con un contador de bolsa llamado Fernando, con quien formó pareja hasta 2016).

Pero de ese pasado, por momentos tristes, Mercedes se animó a hablar con la revista Gente, en un reportaje: “¿Cómo me llevo con mis ex? No me voy a poner anecdótica. Pero sí te digo, que para mí, que se termine el amor romántico no implica que se termine el cariño. Creo que el cariño con esa persona se lo puede conservar toda la vida”, explicó.

“Siempre fui partidaria de eso. No siempre ha sido recíproco, pero las veces que sí lo han sido me pareció maravilloso. No concibo que uno tenga que hacer como que esa persona murió, desconocerlos y nunca más hablarles. Es absurdo, es una persona con la que tuviste un vínculo, que conoce lo mas profundo de vos”, agregó.

“A veces no se puede”, le dijeron. “A veces la realidad es distinta. También depende de los finales de cada relación, en las que se evalúa muchas cosas. Como darte cuenta que tus valores y los valores del otro no son iguales. De todas maneras, yo siempre trato de quedarme con lo mejor”, respondió.

Allí fue cuando le preguntaron por Nico Vázquez, y su accidente en los Estados Unidos, ocurrido en 2021: “Sí, fue horrible lo que pasó. La verdad que debió haber sido espantoso”.

Y el periodista quiso saber algo más: “¿Hubo algún llamado?”. Y Mecha cerró de una manera extraña: “No, no hablé, yo no tengo un vínculo con él. Igual, está todo bien con Nico, pero no hablamos. De todos modos, supe que gracias a Dios, que tanto él, como Gimena Accardi, están bien”.

