Gimena Accardi contó detalles de su doloroso postoperatorio: "Recién hoy puedo decir que..."

A principios de febrero, Gimena Accardi sufrió un accidente doméstico mientras sacaba a pasear a su perra en Mar del Plata. La pobre Gime se enredó con la correa, con tan mala suerte que terminó con el húmero izquierdo fracturado en tres partes, como explicó días atrás, apenas salió de la cirugía.

Y ahora, varios días después, la actriz volvió a conectarse con sus seguidores para contarles cómo viene llevando su recuperación en la tranquilidad de su casa, con Nico Vázquez, sus amigas y demás seres queridos, que la miman y ayudan en todo lo que necesita.

“Buen día, terrícolas, hacía mucho que no aparecía; sigo de reposo. Hoy me sacaron los puntos y parece que esta tarde arrancaría kinesiología, cosa que me tiene emocionada, motivada”, arrancó la figura de Una semana nada más.

“Día quince es hoy, post quirófano. Recién hoy puedo decir que se empezó a ir el dolor, un poco…¡Medicada, obvio! Fue un post operatorio doloroso ... que ni te explico", siguió contando, desde el sillón y con el brazo inmovilizado.

"Pero bien, estoy positiva, contenta, agradecida. Ya pasó lo peor, vengo bien", aseguró Accardi, y luego se explayó en algunos detalles de la intervención quirúrgica que le realizaron en el Sanatorio La Trinidad, en el barrio de San Isidro, Buenos Aires, que duró cuatro horas.

"Tengo dos cintitas, porque me hicieron dos tajos, para no hacer uno enorme de 30 y pico de centímetros. Me habían sacado algunos puntos la semana pasada y hoy terminaron de sacar los más grandes”, explicó.

“Qué más contarles, no me cuesta hacer reposo, no me molesta estar tirada en un sillón, mientras me atienden… mi marido, pobre…”, añadió, antes de agradecer a todos por los mensajes de cariño y apoyo por su pronta mejoría.

Luego de comentar que la mano le quedó “bárbara”, porque la puede mover lo más bien, Gime recomendó el libro que empezó a leer en estos días de reposo, la excelente novela de terror de Mariana Enríquez, Nuestra parte de noche, ganadora del Premio Herralde de Novela.

“Ya no sabía qué hacer, me vi todas las series y películas. Arranqué con este libro, pero la leo de día porque de noche tengo pesadillas”, comentó Accardi en el video, mientras su marido, de fondo, le contaba a sus amigos los avances de su compañera. ¡Que se mejore pronto!