Carmen Barbieri mandó al frente a Marcelo Tinelli sobre un particular gesto que hace en su programa

El pasado martes se vivió un día de lo más intenso e inesperado tras la sorpresiva renuncia de Graciela Alfano a Socios del espectáculo, el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Todo se dio cuando la diva argentina sorprendió a Carmen Barbieri en su programa de televisión, anticipó su decisión y dio mucho de qué hablar.

La ex vedette apareció casi sin ropa en Mañanísima, el magazine que lleva adelante la madre de Fede Bal junto con Pampito y Estefanía Berardi. "Tengo un problema... tengo este tapadito…”, comenzó diciendo Alfano y la misma Barbieri se ocupo de asegurarse que lo que decía la rubia era verdad, que debajo no vestía nada y que solo la tapaba un simple botón.

Sin embargo eso no fue lo más llamativo de su visita, sino el haber revelado su decisión de dejar inesperadamente el programa de espectáculos que lleva pocas semanas al aire. Al otro día, Carmen Barbieri y Pampito analizaron la renuncia de Graciela, lo que le dio pie a la conductora para hablar de su propia experiencia en televisión y dejar en evidencia un dato hasta ahora desconocido.

Aparentemente, el motivo principal que llevó a Graciela Alfano a decirle adiós a Socios del Espectáculo fue por su mala relación con Adrián Pallares. “No se trata de él o de mí, se trata de que el agua y el aceite no andan. Acá no hay mala onda, yo a los chicos los quiero, me parecen fantásticos, pero te digo la verdad, Adrián, cada vez que yo abro la boca vos sufrís”, le dijo en la cara la actriz al periodista.

“Uno tiene que entender que, yo soy Alfano y puedo sumar muchísimo, pero por la característica de este programa y sus conductores, me parecía que en momentos, y se los digo con onda, no me miraban. Hagámonos cargo. Y no me miraban no porque destratan o son mala gente y maleducados, tal vez era porque no tenía que ver con la característica del programa. Yo estaba acá pintada”, continuó diciendo Alfano sobre lo que sentía.

Noticias Relacionadas Adrián Pallares y Rodrigo Lussich rompieron el silencio tras la polémica renuncia de Graciela Alfano

En base a estas palabras, Carmen Barbieri habló de su experiencia personal y sumó: “Cuando el conductor de un programa no te mira es porque lo que estás diciendo o no le interesa a él o cree que no está midiendo”. Pero eso no fue todo.

La artista de reconocida trayectoria en televisión en las tablas aseguró que le ha pasado de vivir situaciones así y mandó al frente a Marcelo Tinelli. Carmen Barbieri mostró el gesto que hace el conductor con el dedo para que dejen de hablar en su programa cuando algo le parece que no está funcionando. ¿Lo habías notado?