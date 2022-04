La fuerte respuesta de Carmen Barbieri a Matías Defederico tras acusarla de "burra": "Te voy a..."

Luego de que el ex marido de Cinthia Fernández Matías Defederico la cuestionara en redes sociales, Carmen Barbieri no se la dejó pasar y decidió salir a responderle con los tapones de punta en su programa Mañanísima.



La raíz del conflicto surgió cuando en su programa, Carmen estaba hablando del conflicto económico que mantienen el futbolista y la panelista. “Por Dios, qué karma. Este es tu karma. Lo que te deseo, Cinthia, es que esto se solucione un poco. Que se calme y que él te suelte a vos, porque él tampoco la suelta”, comentó la capocómica.





Ante esto, Defederico decidió salir a cruzarla en redes sociales. “Carmen, querido, con el respeto que te merecés por tu trayectoria, me parece que decir eso es una burrada. Yo sólo estoy defendiéndome”, tuiteó.



Ya prendida la fecha de la pelea, y después de poner al aire una nota con Cinthia Fernández, Carmen no se quedó callada y buscó redoblar la apuesta, por lo que, en su programa, salió a retrucarle y hasta le dejó una advertencia a Matías Defederico.



“Te voy a atender a vos, Matías Defederico, no estoy enojada ni ahí, pero no me digas burra porque de burra no tengo nada. Puedo estar desinformada en tema divorcio, claro que sí, hay muchas cosas que no sé”, expresó.



“Por eso trajimos a un profesional, Marcelo Nandín, que suerte que viniste, porque dicen que soy burra y yo no soy ninguna burra”, agregó Carmen, claramente enojada por el tuit del futbolista.





“Uno se puede equivocar. Me disculpo. Pero vamos a ver si me equivoqué. Yo me la banco, no me importa. Yo no me enojo, eh”, sostuvo la conductora.

"En la nota con Cinthia hay algo que dice que me dolió, que los chicos comen todos los días", remarcó Carmen, sobre la cuota alimentaria que reclama Cinthia Fernández, que aseguró que hay una deuda de 4 millones de pesos en concepto de alimentos.