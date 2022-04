Roberto Pettinato volvió a la televisión y su hija Tamara lo defendió con un argumento que desató revuelo

Tras recibir varias acusaciones por maltrato y abuso, Roberto Pettinato volvió a la televisión con nuevo programa los domingos por C5N. En medio de la polémica y nuevos testimonios en contra del conductor, su hija Tamara Pettinato lo defendió con una polémica frase.

En estos días, Ángel de Brito reanudó en LAM (América) la polémica por las denuncias contra Roberto Pettinato, al decir que la nutricionista Romina Pereiro, expareja de Jorge Rial, tuvo un fuerte cruce con la figura de la pantalla chica en 2001. ”Roberto le tocó los pechos a Romina durante una grabación, ella le metió una cachetada y, acto seguido, renunció al programa”, contó el líder de LAM.

Por su parte, en un móvil con Intrusos (América) Tamara Pettinato, quien también participa en el nuevo ciclo de su padre expresó: “A mí me divierte mucho, ¿qué te voy a decir yo que le acepté la propuesta? En realidad no es que yo quiera trabajar con él, él quiere trabajar conmigo. En la vida nos divertimos, así que la paso bien”, expresó entre risas.

Luego, cuando el movilero le preguntó por las denuncias contra Roberto, Tamara argumentó con un concepto que levantó revuelo en las redes sociales: “Lo único que cuestiono es cuando dicen: ´¿cómo volvió a trabajar?´ Digo, me parece que si hay gente que cometió hechos en el pasado, errores o lo que sea, no hay que censurarlo para siempre y no darle otra oportunidad. Todos merecen una segunda oportunidad”.

Luego, Tamara Pettinato continuó su defensa al exponer: “Estamos hablando de gente de otra generación, de otra época, donde yo también me reía de ciertas cosas que hoy en día ya no me río. Uno puede ir cambiando e ir dándose cuenta de que lo que hacía en ese momento no estaba bien y no por eso hay que censurar a las personas para siempre”.

El retorno de Roberto Pettinato a la televisión vino acompañado de nuevas y variadas acusaciones en su contra por parte de conocidas ex compañeras, entre las que se encuentran figuras como Karina Mazzocco, Josefina Pouso, Ernestina Pais, Lola Becerra, Martina Soto Pose y Mariela Anchipi.